Gobierno suspende cobro de energía a damnificados por la emergencia climática

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0214 de 2026, mediante el cual establece medidas extraordinarias para aliviar la carga económica de las familias afectadas por la emergencia climática, que ha dejado miles de viviendas destruidas o averiadas en distintas regiones del país.
La norma determina que los usuarios cuyas casas resultaron afectados no deberán pagar facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia económica, mientras sus viviendas no cuenten con condiciones seguras para recibir nuevamente el servicio.
La medida busca evitar que las familias damnificadas acumulen nuevas obligaciones mientras enfrentan pérdidas materiales y adelantan procesos de recuperación de sus viviendas.