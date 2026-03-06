Gobierno suspende cobro de energía a damnificados por la emergencia climática

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0214 de 2026, mediante el cual establece medidas extraordinarias para aliviar la carga económica de las familias afectadas por la emergencia climática, que ha dejado miles de viviendas destruidas o averiadas en distintas regiones del país. La norma determina que los usuarios cuyas casas resultaron afectados no deberán pagar facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia económica, mientras sus viviendas no cuenten con condiciones seguras para recibir nuevamente el servicio. Vea aquí: Video: Foro sobre seguridad energética en Colombia: el reto de equilibrar competitividad y sostenibilidad La medida busca evitar que las familias damnificadas acumulen nuevas obligaciones mientras enfrentan pérdidas materiales y adelantan procesos de recuperación de sus viviendas.

Deudas de energía podrán diferirse hasta por 36 meses sin intereses

El decreto también ordena a las empresas prestadoras del servicio de energía diferir las deudas correspondientes al ciclo de facturación anterior a la emergencia. De acuerdo con el decreto, los usuarios afectados podrán pagar esos valores en plazos mínimos de 12 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 36 meses en situaciones relacionadas con reposición de equipos eléctricos o acometidas dañadas. Además, estos acuerdos de pago no generarán cobro de intereses, como parte de las medidas humanitarias adoptadas para aliviar la situación financiera de los hogares afectados por las lluvias. Entérese: Pequeñas hidroeléctricas alertan que impuesto de 2% subiría recibo de luz por la emergencia económica

Departamentos beneficiados por las medidas del Gobierno

La medida beneficiará a las familias de departamentos del país donde las lluvias e inundaciones han causado graves daños en la infraestructura eléctrica y en las viviendas. Entre las regiones impactadas se encuentran Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó En estas zonas, las fuertes precipitaciones han deteriorado redes eléctricas, acometidas domiciliarias y equipos, además de afectar las condiciones de vida de la población.

Gobierno busca proteger a las familias y garantizar el servicio eléctrico

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que el objetivo del decreto es proteger a las comunidades afectadas y evitar que la crisis climática agrave la situación económica de los hogares. “Esta es una decisión humanitaria para aliviar la situación de miles de familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades económicas. Nadie debe preocuparse por pagar la energía cuando su prioridad es reconstruir su hogar y recuperar su vida”, afirmó el funcionario. Vea aquí: Doble impuesto a sector eléctrico por emergencia económica: alertan alza en tarifas e intervención de embalses El ministro agregó que las medidas también buscan garantizar la continuidad del servicio eléctrico y acelerar la recuperación de la infraestructura afectada. “Estamos tomando medidas extraordinarias para que el sistema eléctrico pueda recuperarse rápidamente, pero al mismo tiempo para que las familias damnificadas tengan alivios reales en sus facturas. La energía es un servicio esencial y el Estado debe garantizar su acceso en condiciones justas, especialmente en momentos de emergencia”, señaló. Le puede interesar: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

Reconstrucción de infraestructura eléctrica en zonas afectadas

El decreto también contempla facilitar la reconstrucción de la infraestructura eléctrica dañada y priorizar recursos del sector energético para restablecer el servicio en las zonas impactadas por la calamidad.

