Grupo Argos reporta ingresos por $5,5 billones y fortalece su posición financiera en el primer semestre de 2026

Grupo Argos cerró el primer semestre del año con ingresos consolidados por $5,5 billones, un Ebitda de $1,4 billones, un margen Ebitda cercano al 26% y una utilidad neta de $378.000 millones, en medio de la ejecución de su estrategia ACE, hoja de ruta con la que busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor para sus accionistas. La compañía también avanzó en el fortalecimiento de su estructura financiera. En los resultados separados, la deuda neta disminuyó 30,4% frente a junio de 2025, mientras que el grupo terminó el semestre con más de $525.000 millones en caja.

“Los resultados financieros al cierre del primer semestre del año muestran la capacidad de ejecución con la que iniciamos ACE. Los márgenes del separado y consolidado, sumados a los avances en rentabilidad, generación de caja y monetización de activos en nuestros negocios, nos impulsan a mantener la disciplina en la ejecución, acercando los flujos de caja a Grupo Argos y asignando capital hacia las alternativas que generen los mejores retornos para nuestros accionistas”, señaló Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.

Cementos Argos avanza en su separación y mejora sus resultados

Cementos Argos continuó avanzando en el proceso de separación entre Argos Latam y Argos Materials, una de las principales acciones contempladas por Grupo Argos para acelerar la creación y el reconocimiento de valor para los accionistas. Durante el segundo trimestre, los volúmenes consolidados de cemento de Argos Latam llegaron a 2,3 millones de toneladas, con un crecimiento de 2% frente al mismo periodo de 2025. Los volúmenes de concreto, por su parte, aumentaron 19%, hasta 637.000 metros cúbicos. Los ingresos alcanzaron $1,3 billones, con un crecimiento de 2%, mientras que el Ebitda se ubicó en $279.000 millones. En Colombia, el desempeño fue especialmente relevante. Los volúmenes de cemento crecieron 5,5% y los de concreto aumentaron 15,9%. En este mercado, el Ebitda se incrementó 13%, hasta $201.000 millones.

La hoja de ruta ACE contempla aumentar orgánicamente el Ebitda de Argos Latam en más de US$75 millones durante los próximos 12 a 24 meses. El objetivo es pasar de niveles cercanos a US$350 millones a aproximadamente US$425 millones. Colombia tendrá un papel central en ese crecimiento, debido a que representa entre 55% y 60% del Ebitda de Argos Latam. La estrategia estará apoyada en una estructura eficiente de costos, la recuperación de los volúmenes y una contribución superior a US$85 por cada tonelada marginal vendida. En Argos Materials, la compañía consolidó su equipo directivo, encabezado por Jason Teter, CEO, quien cuenta con experiencia en la industria de materiales de construcción en Estados Unidos. El equipo también está integrado por Kendall Gregory, CFO, con más de 10 años de experiencia financiera en materiales de construcción, manufactura e industria; Chad Weems, COO, con experiencia en operaciones e ingeniería en el negocio de agregados en Estados Unidos; y Juan Camilo Martínez, Country Manager en República Dominicana, quien previamente ha liderado áreas de estrategia y fusiones y adquisiciones en compañías de Grupo Argos. Durante el trimestre, Argos Materials avanzó en el fortalecimiento de su cadena logística y en el desarrollo de su plataforma de agregados. Como parte de ese proceso, completó con éxito el tercer envío de prueba a Tampa, Florida.

Celsia reduce gastos y mantiene el plan de reducción de deuda

Celsia sumó ingresos por $1,35 billones en el periodo, un crecimiento de 3% frente al mismo periodo del año anterior. El Ebitda consolidado alcanzó $382.000 millones. En materia de excelencia operacional, la compañía generó ahorros por $62.860 millones. Además, al excluir los gastos extraordinarios relacionados con la transformación operativa, los gastos operacionales acumulados disminuyeron 11,2% anual.

La deuda neta consolidada cerró junio en $4,85 billones, mientras que el indicador de deuda neta sobre Ebitda se ubicó en 3,2 veces, frente a 3,6 veces un año atrás. Celsia mantiene como objetivo reducir cerca de $1 billón de su deuda neta durante los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, continúa con la ejecución de su hoja de ruta para llevar el margen Ebitda a niveles superiores al 40% al cierre de 2028.

Odinsa avanza hacia Grupo Argos Asset Management

Odinsa continuó fortaleciendo las capacidades que respaldarán su evolución hacia Grupo Argos Asset Management, plataforma que tendrá como responsabilidades principales la originación de oportunidades de inversión, el levantamiento de capital y la operación de activos. Durante el trimestre, la compañía avanzó en el proceso de adquisición de TICSA, cuyo cierre efectivo está previsto para agosto, así como en el desarrollo de diferentes iniciativas privadas. Entre los proyectos se encuentran El Dorado Max, el nuevo aeropuerto de Cartagena, Conexión Centro y la Perimetral de la Sabana.

En el segundo trimestre, el tráfico de las concesiones aeroportuarias aumentó 3,6%, hasta alcanzar 12,6 millones de pasajeros. En las concesiones viales, cerca de 10 millones de vehículos transitaron durante el periodo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas