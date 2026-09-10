Accionistas de Sura aprobaron programa de readquisición de acciones por $500.000 millones

La asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Sura, celebrada en la mañana de este jueves 10 de septiembre, aprobó la propuesta para implementar un programa de readquisición de acciones ordinarias y de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto por un monto de hasta $500.000 millones.
El programa tendrá vigencia desde la fecha en que la junta directiva del holding financiero apruebe su reglamento y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028, de acuerdo con los términos aprobados por los accionistas.
La decisión incluyó además un cambio parcial en la destinación de reservas ocasionales y un incremento de la reserva destinada específicamente a la readquisición de acciones, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para ejecutar el programa.
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