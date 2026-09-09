Grupo Sura citó a sus accionistas a asamblea extraordinaria, ¿qué les propondrá?

Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria, en la que les planteará una estrategia dirigida a fortalecer la rentabilidad de la empresa, optimizar el uso del capital y generar valor sostenible para sus socios. La propuesta central es acometer un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, en los próximos 18 meses. La idea será sometida a votación este jueves, 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Teatro Suramericana, en Medellín.

Ricardo Jaramillo, presidente del holding financiero, le explicó a EL COLOMBIANO los detalles de esta proposición, que de ser aprobada corresponderá a la junta directiva reglamentar el programa de readquisición.

¿La recompra aplicará para las acciones ordinarias y a las preferenciales?

“Sí. Eso ratifica la convicción de que la compañía puede valer más de lo que vale hoy. Es una inversión, desde el punto de vista de asignación de capital, muy positiva para los accionistas. Además, le da dinamismo a la liquidez de la acción. En la medida en que tengamos más liquidez, hay mejor formación de precio. Hace unos días entramos a un índice internacional que se llama FTSE. Eso le pone también un componente de mayor liquidez y genera un círculo virtuoso. Entonces, lo que estamos haciendo es contribuyendo a ese objetivo fundamental, que es darle más retorno a los accionistas y, obviamente, a los clientes, a los empleados y a todos los grupos de interés”.

Para explicarlo de manera sencilla, ¿cómo funciona una readquisición? Alguien me decía que es como si uno tuviera una finca y le dijeran: “Cómprese un pedazo de su propia finca”.

“La readquisición es una herramienta en la gestión de una compañía. Hay muchas herramientas y uno tiene que tener una caja de herramientas e irlas manteniendo ahí para el momento en que considere más conveniente utilizarlas. Hay una herramienta que es para el pago de dividendos. Tú vas y le pagas al accionista el dividendo y el accionista se lleva su dinero y lo invierte donde lo quiere invertir. Hay otra forma de utilizar los recursos de la compañía, que es decirle al mercado: la acción está baja para lo que yo creo que vale, para lo que la administración cree que vale. Entonces, vamos a ofrecer una compra al que quiera vender a determinado precio. Está haciendo una buena inversión y los que se queden van a tener más participación de la finca, de la compañía, porque se acrecientan en la medida en que haya menos acciones en el mercado.

Entonces, es una herramienta común que lo que está haciendo es una asignación de capital dirigida a las mismas acciones de la compañía. En otros momentos alguien puede decir: ¿por qué no utilizan eso para una adquisición? Uno igual está viendo adquisiciones, lo que pasa es que esta la conocemos ya. Entonces, no tenemos que hacer el due diligence, no tenemos que ir a firmar y negociar un contrato, sino que sabemos ya que si invertimos ahí $500.000 millones es bueno para los accionistas que se quieran quedar”.

Sobre este tema de la readquisición y, dado el precio que la administración tiene en mente, uno ve que las comisionistas de bolsa fijan rangos y precios objetivos para las acciones (Davivienda Corredores tiene un precio justo para Sura de $71.300 ). En este caso, ¿cuál sería el precio de la especie?

“No puedo dar esa cifra en detalle, pero sí puedo dar elementos que le damos al mercado para que sepa interpretar el tema. Hoy en día hay un tema fáctico: la utilidad por acción en los últimos 12 meses es de $8.500. Nosotros miramos Latinoamérica, otros países de la región y el sector financiero, y el múltiplo de todos los jugadores o de los promedios está entre 10 y 12 veces las utilidades. Nuestro plan de crecimiento de la utilidad es continuar creciendo esa utilidad en 2028. Es así como nosotros le damos todos los días herramientas al mercado y lo explicamos de una forma más simple, para que entienda mejor las compañías y vea que el potencial de valor es mucho más alto”.

Hace un momento me decía que la readquisición de acciones era una buena decisión y un buen negocio. También me mencionaba que las adquisiciones podrían estar en el radar. ¿Es así?

“Siempre hay que mirarlo. Nosotros, en los últimos años, hemos estado más pasivos porque hemos estado enfocados en el crecimiento orgánico y en cómo aprovechar la escala de la expansión grande que hicimos en Latinoamérica. Pero siempre tenemos que mirar oportunidades inorgánicas o de adquisiciones que complementen esa huella de negocio que tenemos.

No tenemos en este momento nada específico por anunciar, pero siempre, en una compañía como Grupo Sura, una de las funciones principales es la asignación de capital y estar pensando permanentemente: de 100 pesos disponibles, ¿dónde es mejor invertirlos para buscar esa robustez del portafolio y esas rentabilidades que te estaba diciendo, del 15% o más?”.

¿Esta nueva readquisición hace parte o está ligada a otro proceso de readquisición que ya venía?

“Nosotros tuvimos, antes de la pandemia, un proceso de readquisición de $300.000 millones. Eso, en el momento en que se aprobó, se aprobó por tres años y terminó. Hay que mirar que nosotros, con la transacción de Nutresa, lo que terminamos haciendo fue una gran readquisición de acciones. El número de acciones de la compañía bajó. Entonces, esta es una adicional que, como te digo, está enfocada en las dos especies y en una convicción de que el precio que refleja hoy la bolsa todavía está por debajo de lo que nosotros creemos que vale. Inclusive, en la llamada de resultados tenemos un cálculo muy detallado. Si tú vas y miras cuánto es el valor de nuestra participación en Grupo Cibest y haces matemática reversa, entendiendo a cuánto estamos nosotros listados, ves que las otras dos compañías no listadas tienen todavía una valoración muy baja en el mercado. Nosotros queremos visibilizar eso para que los inversionistas sean conscientes de que todavía hay un potencial de valorización importante hacia adelante”.

Anteriormente, cuando se les preguntaba a los administradores de Grupo Sura sobre las proyecciones de ingresos o utilidades para un año, decían que esa era información estratégica que no podían mencionar. ¿Por qué hoy sí se entregan esas proyecciones?

“Eso es una decisión de darle al mercado una indicación de cómo la administración está viendo que los resultados, bajo su mejor conocimiento, pueden ser.

Son prácticas internacionales y eso se conoce en inglés como la guía o el guidance de lo que la administración ve que debería ser la utilidad o hacia dónde va el trabajo. Entonces, nosotros en 2025, salimos y dijimos: vamos a apuntarle a una utilidad en 2028, que son tres años adelante, de 3,3 billones; una rentabilidad del 15% del patrimonio; un dividendo creciendo hacia $3.000 por acción, y una reducción de la deuda hacia 5 billones. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo les vamos dando permanentemente a los accionistas, a los inversionistas y a los analistas indicaciones de que vamos caminando hacia esa ruta. Es como decir: si vamos para Cartagena, ya vamos en Santa Rosa, después en Tarazá, después en Caucasia y todos vamos avanzando hacia allá. Es positivo poder decir: ‘Vamos bien’.

Tanto que habíamos hablado al principio del año de una cifra de utilidad y estamos revisando, en esta llamada de resultados, esa indicación de que podemos estar entre 2,5 y 2,7 billones para el fin de año en utilidad”.

¿De qué orden es el plan de inversiones que se está ejecutando este año y en qué se está enfocando?