Grupo Sura logra utilidades de $509.000 millones a marzo, pese al impacto del impuesto al patrimonio

Grupo Sura reportó una utilidad neta de $509.000 millones durante el primer trimestre de 2026, resultado que se mantuvo estable frente al mismo periodo del año pasado pese al impacto extraordinario del impuesto al patrimonio, decretado por la emergencia económica.
Y es que la compañía explicó que el nuevo tributo representó un efecto de $227.000 millones sobre sus resultados consolidados durante el trimestre.
De hecho, la empresa precisó que, sin ese impacto, la utilidad neta habría alcanzado los $735.000 millones, reflejando un crecimiento de 42% frente a la base comparable del año anterior.
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