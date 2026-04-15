¿Por qué van a nombrar a Quintero como superintendente de salud para cuatro meses?

Una vez más, Petro premia a los cuestionados: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sería el nuevo superintendente nacional de Salud. Su llegada se daría después de la renuncia de Bernardo Camacho y el aterrizaje del exalcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. La hoja de vida fue publicada por Presidencia en la tarde de ayer. Justo el día anterior, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025. Vale recordar que la Fiscalía ha señalado a Quintero y a otros funcionarios y contratistas de su administración por delitos relacionados con corrupción. Hasta ahora van 55 imputados, incluido el propio exalcalde. Lea también: “Hay que cuidar a quienes están contando la verdad”: Gutiérrez y su petición de protección para testigos en casos de corrupción de Quintero

¿Qué hay detrás de que vayan a nombrar a Quintero como supersalud?

El exalcalde habló del tema a través de sus redes sociales. Como es frecuente en el gobierno Petro y en la candidatura de Iván Cepeda, le echó la culpa al uribismo por la crisis de la salud: “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos” dijo.

“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, agregó.

Entre las madres que han llorado a sus hijos está la de Kevin Acosta, de siete años, que padecía hemofilia. De acuerdo con la Procuraduría, el deceso del niño fue consecuencia directa de las fallas en el servicio de la Nueva EPS, entidad que hoy permanece bajo intervención del gobierno Petro. Y a esa madre no le tocó lidiar solo con la pérdida de su hijo, sino con los comentarios de Petro y su ministro de Salud Guillermo Jaramillo, que le echaron la culpa al decir que la muerte fue por un descuido por “dejarlo montar en bicicleta”. A esa madre le falló el mismo sistema que hoy pondría a Quintero en su nuevo cargo.

¿Exalcaldes “salvadores” para el sistema de salud?

Quintero ya venía sonando en el sistema de salud: hubo rumores de que sería nombrado como interventor de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados del país (11,5 millones). Pero a ese puesto llegará el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, cuyas declaraciones acerca de que faltaban recursos en el sistema de salud fueron cuestionadas por el ministro Jaramillo, quien dijo que Ospina no era “la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no” y que no debe “ponerse a decir cosas que no le corresponden”. Lea también: Nueva EPS, a la deriva en medio de más denuncias, pese a nombramiento de nuevo interventor Más allá de esta polémica, la llegada de Quintero abre interrogantes de qué es lo que busca el Gobierno al querer nombrar a sus alfiles a menos de cuatro meses de que se acabe su mandato.

Reacciones y críticas a Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue de los primeros en pronunciarse sobre la publicación de la hoja de vida de su antecesor.

“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron”. El congresista del Centro Democrático Andrés Forero dijo que “Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos”.

Luego, Forero arremetió contra Iván Cepeda: “La ‘revolución ética’ de Iván Cepeda consiste en respaldar que el impresentable Daniel Quintero sea el nuevo superintendente de salud en medio de la peor crisis de salud de la historia”.

Los ataques previos de Quintero a las EPS y los líos del Hospital General de Medellín