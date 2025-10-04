“Quitar aranceles al hilo acabaría cultivos de algodón e hilanderías”: Gustavo Lenis, presidente de Fabricato

La entrada en vigor del decreto que bajará a 0% el arancel de aduanas sobre la importación de insumos y materias primas para los sectores de confección y calzado, entre ellos los hilos, provocaría que se acabe con el cultivo del algodón en el país.
Así lo advirtió el presidente de Fabricato, Gustavo Lenis Steffens, quien en diálogo con EL COLOMBIANO cuestionó que el gobierno de Gustavo Petro esté adoptando una serie de decisiones que perjudican el proceso de reindustrialización, afectando cadenas productivas no solo de la industria manufacturera, sino de la agricultura.
El empresario también criticó que desde el sector de las confecciones se apoye la medida, sin tener en cuenta el grave impacto que tendría sobre el empleo en el campo.
El proyecto de decreto, que estuvo fijado para comentarios hasta el pasado 30 de septiembre en la página del Ministerio de Comercio, señala que se ha identificado un escenario de desabastecimiento coyuntural en el mercado interno.
“Dicho desabastecimiento obedece a la creciente presión de flujos de comercio internacional caracterizados por la importación masiva de bienes finales a precios reducidos, lo que ha tensionado la demanda de insumos intermedios, limitando la capacidad de respuesta de la oferta local y afectando la disponibilidad oportuna de materias primas estratégicas”, se lee en el texto de la iniciativa.
En otras palabras, se busca encarar con esta medida la competencia agresiva que suponen las plataformas como Temu y Shein para el sector confeccionista, que el año pasado ocupó en el país a 406.000 personas.
Le puede interesar: Ante competencia de Temu y Shein, Gobierno eliminará aranceles a insumos de confección y calzado
Desde la óptica de la cartera de Comercio, la reducción de costos asociados a las materias primas e insumos constituye una condición necesaria para que la rama de producción nacional de confecciones y calzado pueda competir en mejores términos frente a los productos importados, aumentando la productividad, mejorando los márgenes de competitividad y preservando el empleo en este sector estratégico.
Pero, a juicio de Lenis no se están considerando los alcances de una medida que solo beneficiaría los bolsillos de unos pocos, que buscan ahorrarse el arancel con el que están gravados algunos insumos claves para la actividad confeccionista.