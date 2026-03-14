Petro pedirá que se levante moratoria para que Venezuela sea miembro del Mercosur

El presidente Gustavo Petro dijo que pedirá “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, en medio de la cita que sostuvieron este viernes las cancillerías de ambos países. Cabe recordar que la reunión se llevó a cabo tras la cancelación repentina del encuentro entre el presidente colombiano y su homóloga interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia y Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, explicó el mandatario en su cuenta de X. Lea también: Acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur genera protestas en varios países, ¿por qué? Agregó que, además de esta solicitud para Venezuela, también buscarán generar una solicitud para que Colombia logre su entrada oficial a la organización Mercado Común del Sur (Mercosur), misma en la que tiene como integrantes plenos a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Entre otros temas que abordaron en la reunión se encuentra la lucha contra el narcotráfico entre ambos países, ya que el mandatario explicó que se emprende la coordinación militar integral para “destruir el narcotráfico en la frontera”. Otro punto fue la integración energética que en estos momentos avanza y que ahora esperan el levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Por último, explicó que se logró un acuerdo entre ambas partes para tener una reunión específica sobre la zona binacional, pacto que se había hecho antes con Nicolás Maduro, meses atrás antes de su captura por Estados Unidos.

Reunión cancelada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez