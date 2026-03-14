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Petro pedirá que se levante moratoria para que Venezuela sea miembro del Mercosur

El mandatario se refirió a la reunión que sostuvieron las cancillerías de Colombia y Venezuela, luego de que se cancelara el encuentro entre él y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

  • El presidente colombiano Gustavo Petro pidió que Venezuela sea miembro del Mercosur. FOTO: Colprensa
    El presidente colombiano Gustavo Petro pidió que Venezuela sea miembro del Mercosur. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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Diario La República
hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro dijo que pedirá “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, en medio de la cita que sostuvieron este viernes las cancillerías de ambos países.

Cabe recordar que la reunión se llevó a cabo tras la cancelación repentina del encuentro entre el presidente colombiano y su homóloga interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia y Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, explicó el mandatario en su cuenta de X.

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Agregó que, además de esta solicitud para Venezuela, también buscarán generar una solicitud para que Colombia logre su entrada oficial a la organización Mercado Común del Sur (Mercosur), misma en la que tiene como integrantes plenos a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Entre otros temas que abordaron en la reunión se encuentra la lucha contra el narcotráfico entre ambos países, ya que el mandatario explicó que se emprende la coordinación militar integral para “destruir el narcotráfico en la frontera”.

Otro punto fue la integración energética que en estos momentos avanza y que ahora esperan el levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Por último, explicó que se logró un acuerdo entre ambas partes para tener una reunión específica sobre la zona binacional, pacto que se había hecho antes con Nicolás Maduro, meses atrás antes de su captura por Estados Unidos.

Reunión cancelada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

Pese a que todas las expectativas estaban puestas sobre la reunión que tendrían el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este viernes 13 de marzo, se conoció que el encuentro fue cancelado por el Palacio de Miraflores por asuntos de seguridad.

Si bien se espera un comunicado oficial de la Presidencia de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los detalles que llevaron a la cancelación de la reunión, las versiones preliminares dan cuenta de que la decisión se tomó por razones de seguridad aún desconocidas.

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La cita entre los mandatarios se venía preparando meses atrás y se desarrollaría en el Puente Internacional Atanasio Girardot con el objetivo de estrechar lazos comerciales y tomar decisiones en materia de seguridad.

Este habría sido el primer encuentro entre el presidente Petro y Rodríguez desde que fue reconocida como presidenta encargada luego de la captura de Nicolás Maduro.

Según lo había dado a conocer la mandataria venezolana por medio de su canal de Telegram, la reunión con Petro habría tenido el propósito de “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad”, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países.

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