Alex Saab sería extraditado a Estados Unidos “pronto”, dice importante diario de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, para concretar la entrega a la justicia norteamericana del empresario colombiano Alex Saab. El empresario es considerado por Washington como un presunto operador financiero del exmandatario Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico.
De acuerdo con información divulgada por el diario Miami Herald, las gestiones diplomáticas entre ambas partes se encuentran avanzadas y podrían terminar en una pronta extradición del empresario. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a ese medio que el traslado a ese país sería el resultado de intensas negociaciones en curso.