Alex Saab sería extraditado a Estados Unidos “pronto”, dice importante diario de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, para concretar la entrega a la justicia norteamericana del empresario colombiano Alex Saab. El empresario es considerado por Washington como un presunto operador financiero del exmandatario Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico. Le puede interesar: Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton. De acuerdo con información divulgada por el diario Miami Herald, las gestiones diplomáticas entre ambas partes se encuentran avanzadas y podrían terminar en una pronta extradición del empresario. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a ese medio que el traslado a ese país sería el resultado de intensas negociaciones en curso.

Saab, nacido en Colombia y de ascendencia libanesa, había sido investigado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero. Sin embargo, ese proceso fue archivado en 2023 como parte de un acuerdo bilateral que contempló el intercambio de detenidos entre Caracas y Washington en la Administración de Joe Biden. El empresario fue arrestado en 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala en ese país. Posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos penales, aunque el proceso judicial no llegó a desarrollarse.

Durante años, autoridades gringas lo identificaron como una figura clave en las operaciones financieras del régimen de Maduro. Las investigaciones lo vincularon con supuestos esquemas de corrupción y conspiración para blanquear capitales mediante contratos y operaciones internacionales. Vale recordar que en diciembre de 2023, Saab recuperó la libertad tras el acuerdo con Biden. Como parte de ese pacto, Washington obtuvo la liberación de diez ciudadanos detenidos en Venezuela, mientras el empresario regresó a Caracas.