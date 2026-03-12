Se cancela el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Colombia, ¿tuvo que ver llamada con Trump?

El encuentro previsto entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que iba a realizarse este viernes 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, fue cancelado.
Según verificó este medio con fuentes de Presidencia, la cancelación viene por parte del gobierno de Rodríguez, que alegó “temas de seguridad”. Hasta ahora, según se indicó, no se conocen más detalles. Por ahora, desde el gobierno colombiano están a la espera para reprogramar el encuentro.