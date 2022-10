El mismo Petro planteó la posibilidad de pagar las tierras con Títulos de Deuda Pública, más conocidos como TES, que son bonos emitidos por el Gobierno en los mercados de capitales para que los inversores le presten una cantidad de dinero específica, por un tiempo determinado y a cambio de unos intereses. Sencillamente, este es uno de los mecanismos de financiación a los que puede acudir el Estado cuando necesita caja.

En este caso, Petro sugirió no pagar a los ganaderos con dinero, sino con TES. Al respecto, el ministro Ocampo fue consultado sobre la viabilidad de esa operación y rápidamente la descartó: “No sé si el Presidente dijo que sería con TES o no, pero en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se pueden comprar tierras con bonos. Eso no está autorizado”.