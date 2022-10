Frente al proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, Fecolfin sostiene que por ahora las cooperativas no serán tocadas, o sea que su régimen impositivo no tendrá variaciones. No obstante, la agremiación admite que si la reforma impacta a la clase media y se cristalizan las proyecciones de decrecimiento económico será necesario hacer unos mayores esfuerzos para poder mantener los negocios y hacerlos prosperar. “Esta es una actividad formal, con directivos capaces, buen manejo del crédito y con experiencia sortear coyunturas complejas”, afirma Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin.