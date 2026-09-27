La industria cultural representa el 3,8% de la economía antioqueña

Hay un agente cultural en Urrao, Antioquia, que entregó su vida a enseñar. Formó generaciones. Hoy, ya viejo, no tiene con qué pagar el mercado ni acceder a salud ni pensión. Esa historia la contó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (Icpa), al recordar otros maestros y agentes que han dado su vida por la cultura del departamento. Y detrás de ellos hay una cifra que duele. “Casi el 70% de los agentes culturales en Antioquia termina su vida sin posibilidad de acceso ni a salud ni a pensión”, cuenta Rave en conversación con EL COLOMBIANO. Agregó: “Yo los llamo los héroes”.
El encargo que, según Rave, le hizo el gobernador, Andrés Julián Rendón, fue construir “una gran plataforma que conecte la oferta con la demanda”. Es decir, que los jóvenes puedan vivir del sueño que tienen en el corazón y que un gestor cultural pueda jubilarse con dignidad. Para eso, primero había que medir. Y en cultura, en Colombia, casi nadie mide.
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