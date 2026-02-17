Conciertos y eventos masivos fueron los que jalonaron la economía en 2025

Tras la revelación del informe del Dane, se dio a conocer que el entretenimiento, comercio y el Estado fueron los sectores que más dinamizaron la economía colombiana en 2025. Dichos datos son correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y al total del año. Además, estos muestran una expansión de 2,3% en el periodo octubre-diciembre y de 2,6% en el acumulado anual. En particular, el sector cultural fue el que presentó el crecimiento más pronunciado frente a 2024, con una variación anual de 9,9% y de 11,5% en el cuarto trimestre. Piedad Urdinola, directora del Dane, destacó que esta es la primera vez que los juegos de suerte y azar no actúan como principales jalonadores de esta rama. Por el contrario, el posicionamiento de Bogotá y Medellín como epicentros de festivales y conciertos fue clave para impulsar el crecimiento del sector.

Conciertos y eventos masivos, los grandes dinamizadores

“Conciertos y eventos masivos, a lo largo y ancho del país, fueron muy dinámicos el año pasado. Podemos decir que el sector cultural ya está haciendo aportes importantes al crecimiento del PIB. No solo se trata de la cantidad de eventos, sino de su carácter masivo, pues muchos registraron lleno total”, dijo Urdinola. El comercio fue la segunda rama con mayor crecimiento, impulsado por los servicios de comida, el transporte aéreo y el mantenimiento de vehículos automotores y motocicletas. Por su parte, la administración pública y defensa completó tres años en terreno positivo, luego de que su último registro negativo se presentara en el cuarto trimestre de 2022, cuando cayó 2,8%. Estos sectores también fueron los de mayor contribución al resultado total y tuvieron el mayor peso en el PIB de 2025, ya que cada uno aportó 0,9 puntos porcentuales, 0,8 puntos porcentuales y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, al dato anual. Ahora bien, no es coincidencia que las tres ramas de actividad económica con mayores aportes al dato anual estén vinculadas al consumo interno, el gasto público y el entretenimiento. El Indicador de Seguimiento a la Economía, ISE, evidenció que las actividades terciarias fueron las de mayor crecimiento en 2025, con una variación de 2,8%, en contraste con el retroceso de las actividades primarias (agro y explotación de minas y canteras), que cayeron 1,1%, y de las secundarias (manufacturas y construcción), que descendieron 1%. Ante este panorama, José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que un modelo de crecimiento sustentado en el gasto, ya sea público o de los hogares, resulta preocupante, en la medida en que evidencia la debilidad del aparato productivo para impulsar la formación bruta de capital fijo. “Estamos viendo que los niveles de formación bruta de capital son bajos debido a la sensibilidad de sectores como hidrocarburos, minería, construcción, infraestructura y manufacturas frente a las decisiones de inversión. Existe un menor apetito por invertir, explicado por la incertidumbre regulatoria, los problemas de seguridad física, los mayores costos financieros y un clima de inversión poco constructivo por parte del Gobierno”, afirmó. A propósito de la formación bruta de capital fijo, esta se ubicó en terreno negativo en el cuarto trimestre, con una variación de -2,9%, luego de haberse mantenido en niveles positivos entre enero y septiembre. Desde el enfoque del gasto, este registró una variación anual de 2,1% entre 2024 y 2025, y el dato definitivo aportó 0,3 puntos porcentuales a la variación anual del PIB. Por su parte, la formación bruta de capital fijo creció 1,3% en el último año. “El punto clave en 2025 ha sido la tendencia negativa del sector: en el cuarto trimestre de 2025, el sector de hidrocarburos acumuló su octavo trimestre consecutivo con variación negativa”, dijo Nelson Castañeda, presidente de Campetrol. Si bien el agro mantuvo una variación positiva en 2025 y un aporte de 0,3 puntos porcentuales al dato anual, su crecimiento fue menos acelerado que en 2024. El Dane explicó que el sector cafetero presionó a la baja el desempeño del agro debido a un menor rendimiento de los cultivos permanentes; solo en el último trimestre, este registró una caída de 22,1%. En la comparación internacional, Colombia creció por encima de México, la Unión Europea y Canadá, que registraron variaciones de 1,6%, 1,5% y 0,6%, respectivamente.

Las actividades artísticas y de entretenimiento registraron la variación anual más acentuada en 2025, con 9,9%. Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que, más allá del número de conciertos y espectáculos, la fortaleza del sector se explicó por su carácter masivo, con aforos llenos en hubs culturales como Bogotá y Medellín.

El gasto de los hogares se mantuvo como uno de los pilares del crecimiento del PIB, al registrar una variación de 4,6% en 2025 y aportar 0,9 puntos porcentuales al dato anual. Las líneas de mercancía que lideraron la demanda interna fueron los aparatos tecnológicos, como celulares, equipos de sonido y video y electrodomésticos, especialmente dinámicos al final de año.

Gasto público suma tres años de alza

El gasto público en sectores como defensa, salud y educación continúa siendo uno de los motores de la economía nacional y completa tres años consecutivos en terreno positivo, con tasas de crecimiento cercanas a 8%. Sin embargo, José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que la fortaleza de esta rama evidencia la debilidad de la formación bruta de capital fijo.

Agro desacelera el aporte en el PIB

Aunque aportó 0,3 puntos porcentuales al dato anual, el agro creció a un menor ritmo en 2025 frente a 2024: pasó de 6,1% a 3,1%, por menores aportes del sector cafetero. “Este año será complejo por el entorno internacional para las exportaciones de azúcar y cacao, dadas las condiciones de la tasa de cambio”, señaló Jorge Bedoya, líder de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Por su parte, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, espera que el dato de 2026 “vaya en línea con un fortalecimiento de la seguridad física y jurídica que favorezcan un ambiente claro para los productores avícolas”.

Sector financiero es resiliente

Si bien en el cuarto trimestre de 2025 registró una variación de 0,7%, el resultado resulta significativo frente al mismo periodo de 2024, cuando presentó una contracción de 0,5%. En la variación anual, el sector creció 2,8% en 2025, ubicándose por encima del agregado nacional, luego de haber registrado una expansión de 1,1% en 2024. Aún se muestra resiliente. “El PIB del sector financiero (2,8%) creció por encima del promedio de la economía, contribuyendo de manera significativa al proceso de recuperación económica del país”, afirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

Sector inmobiliario se mantiene

Este fue el sexto sector de mayor contribución al PIB en 2025. Registró una variación anual de 2%, lo que representó una reducción de dos puntos porcentuales frente a 2024; aun así, aportó 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía el año pasado. Entre el primer trimestre (2%) y el cuarto trimestre de 2025 (1,9%), la variación se redujo en apenas 0,1 puntos porcentuales.

Manufacturas vuelven a crecer