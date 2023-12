También se cuestionó el hecho de que las instituciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial han socavado los principios constitucionales, reconociendo derechos ajenos a la institucionalidad y la gobernanza. “La falta de control estatal y la ausencia de principios de coordinación, colaboración y articulación institucional afectan el sector minero. Hacemos un llamado de atención por la pérdida de nuestro patrimonio y el daño a la minería formal en Colombia. El sector minero colombiano está en riesgo, con un crecimiento de la informalidad superior al 70% antes no visto. La instrumentalización de las comunidades por grupos políticos y otros actores al margen de la ley, que, generando falsas expectativas, afecta el normal funcionamiento de las empresas mineras y fomentan la extracción informal de los recursos minerales que son propiedad de los colombianos”.

La APMC insistió en que, a diferencia de la minería formal, las extracciones informales no aportan regalías ni beneficios, sino que contribuyen a la pobreza, desempleo, desigualdad, depredación ambiental y falta de desarrollo en infraestructuras municipales y departamentales. “Desde nuestra experiencia, vemos cómo los amparos administrativos en protección de la minería formal, no se cumplen por falta de lineamientos claros por parte del Gobierno. Consideramos que el principio de conciliación no es legalmente aplicable en casos donde la invasión es el bien jurídico a proteger, una práctica en aumento en Colombia. El principio de conciliación, referente a la resolución de conflictos mediante acuerdos mutuos, generalmente no se aplica en casos de invasión debido a la gravedad del delito, la protección de bienes jurídicos fundamentales, el interés público involucrado y la necesidad de mantener el orden y la justicia social”.