¿Cuáles son las propuestas en el Congreso para cambiar la JEP? Van de recortarle plata a “dar garantías a militares”

Eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue una de las propuestas de la campaña de Abelardo de la Espriella, quien calificó al tribunal de paz como uno de impunidad. Hoy hay al menos tres propuestas sobre la mesa que reformarían parte de este tribunal.
En contexto: Esto dijo De la Espriella sobre quitarle plata a la JEP, ¿qué respondió el tribunal?
Borrarla de un plumazo exigiría una reforma constitucional que levante su blindaje, un camino lento y políticamente costoso. Además, el Estado se comprometió ante Naciones Unidas y los garantes del proceso a respetarlo, por lo que incumplir dicho acuerdo tampoco sería viable.
Por eso, en el Congreso no se habla de un “machetazo”, sino de varias propuestas para reformarla por partes. Esto, justo el día en que la JEP formalizó las sanciones a altos mandos exFarc por secuestro y los llamó a declarar por presuntos hechos de violencia de género.