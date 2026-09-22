Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia

La industria siderúrgica enfrenta un fuerte aumento de sus costos, con el precio del gas natural como uno de los principales factores de presión sobre su competitividad. En el caso de Diaco, el valor que paga por este energético se duplicó y, en algunos momentos, ha llegado a triplicarse.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Mauro de Castro, director de Diaco, explicó que la compañía llegó a pagar alrededor de US$8 por millón de BTU (MBTU), incluido el transporte. Actualmente, sin embargo, el costo se ubica entre US$17 y US$18 por MBTU, dependiendo de las ofertas disponibles, y en algunos momentos ha alcanzado los US$21.
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Frente al nivel que tenía anteriormente, el precio actual representa un incremento de entre 112% y 125%, mientras que en los picos el aumento llegó a 162,5%. Para la compañía, este encarecimiento se suma a otros factores que presionan sus costos, como la competencia de acero importado.
Aunque el consumo de gas de Diaco es relativamente pequeño frente a la demanda nacional, su impacto sobre la operación es significativo. La empresa consume alrededor de dos megavatios al día de gas, un insumo que representa entre 20% y 25% de su estructura de costos.