En resumen, ¿no se van a acabar los fondos de pensiones?

“La respuesta es no. En el proyecto vemos aspectos positivos, lo primero es que la conversación de pensiones en un país independiente de cómo esté definido el marco de actuación de quienes administran y son responsables de generar valor sobre los recursos, está relacionada con la capacidad que tengamos de acumular suficiente ahorro para el futuro. Aquí tenemos que entender lo que está pasando en la humanidad, y esto tiene que ver con el aumento en la esperanza de vida y la baja en la tasa de natalidad. Así que parte del reto es que hay que ahorrar más, porque vamos a vivir más y posiblemente haya que revisar a futuro las edades, las tasas de contribución para hacer realmente posible o sostenible un ejercicio de construir el dinero necesario para una pensión”.

¿Qué otro elemento favorable tiene la iniciativa?

“La Ley 100 permitió la competencia entre el régimen de reparto que administra Colpensiones y el de ahorro individual que hoy administran los fondos de pensiones, entre ellos Protección. La complejidad es que estos modelos compiten y tienen a todos los colombianos buscando tomar una decisión, muchas veces sin todos los elementos de juicio para tomar una buena alternativa y tenemos a las personas decidiendo si se pasan para un sistema u otro. Hoy los jóvenes en Colombia están tomando decisiones inadecuadas porque si se pasan para el régimen de reparto antes de que estén en sus últimos 10 años, es decir, hombres a los 52 y mujeres a los 47, pues están perdiéndose la posibilidad de tener mucho rendimientos”.

¿Se acabára la competencia?

“El régimen de reparto es absolutamente subsidiado y el régimen de ahorro individual no es subsidiado. Las condiciones de liquidación de una pensión son diferentes en los dos sistemas, es decir, tenemos una competencia que hoy definitivamente no contribuye a esa construcción del futuro pensional de los colombianos. Entonces, unificar el sistema en uno solo es algo que vemos adecuado”.

Pero, en otros escenarios nos han dicho que esa unificación no es favorable porque nos están devolviendo al régimen de reparto y eso ya demostró sus debilidades hace mucho tiempo...

“El proyecto de reforma establece un umbral para que todos los colombianos hasta 3 salarios mínimos aporten a un sistema de reparto. Eso lo que hace es que vamos a tener que contabilizar una gran cantidad de subsidios para quienes ganen esos 3 salarios, y lo que sería un ahorro en el ajuste de subsidios (que hoy se entregan entre quienes ganan) entre 3 y 25 salarios, se establece que se vayan a entregar a todos los colombianos. O sea, todos vamos a tener subsidio por los primeros 3 salarios, cosa que no ocurre en el sistema actual, eso simplemente tiene una consecuencia y es que esa responsabilidad sobre los primeros 3 salarios haga que la sostenibilidad del sistema se complique. Si hoy el déficit del pasivo pensional en Colombia está por los lados del 120%, hay cálculos que lo elevan al 200%. Entonces, estaríamos haciendo una reforma que no resuelve los problemas de sostenibilidad y regresividad, porque se seguirían entregando subsidios, posiblemente, a quienes no lo necesitan y provocando que el pasivo pensional se aumente de manera significativa”.