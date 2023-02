“Si se hace esa aritmética, a muchas de las empresas del mercado les pasa lo mismo. Estamos muy frustrados porque no se valoran nuestras compañías, pero desde el punto de vista del inversionista, en la opción de corto plazo es muy difícil preferir invertir en una acción colombiana hoy con las tasas de interés como están”.

Córdoba dice que sacar adelante el barco no es solo asunto de la Bolsa, sino que los bancos, los comisionistas y los inversionistas institucionales también tienen que poner de su parte. Incluso, destaca propuestas hechas por el Gobierno para cambiar algunas reglas de juego y recuperar el interés del mercado.

“Adicional, el Gobierno licita los fondos pensionales públicos y esos portafolios son muy importantes y le hemos planteado hacer cosas más interesantes y activas desde esos portafolios. También hay instrumentos como el Fondo Nacional de Garantías (FNG) que están diseñados más para el mercado bancario y no tanto para el de capitales, entonces hemos venido pidiendo ajustar los programas del FNG a las necesidades del mercado de capitales”.

“Desde el punto de vista de las aprobaciones que requiere el proceso, que dependen de las entidades públicas, en particular de la Superfinanciera, el primer llamado es a que nos apoyen; el segundo llamado es sobre los ajustes normativos para lograr el mercado integrado donde todos concurramos al mismo foro de negociación, con las mismas reglas de juego para Colombia, Chile y Perú”.

“Para crearlo se necesitan cambios normativos en los tres países, pero son del rango de decreto, o de circulares de la Superfinanciera o reglamentos de las mismas bolsas. Pero hay que hacer un llamado a todos los jugadores del mercado porque podemos crear la regulación y la infraestructura, pero si nadie participa en ese mercado integrado no va a resolver los problemas”.

“Va adelante, con las normas que tenemos se va a poder consolidar. No logramos hacer el cierre de la transacción corporativa para el 30 de diciembre, que era las la aspiración, pero esperamos hacerlo antes del final de este primer semestre, o sea que a mediados del año ya tengamos la empresa holding creada y consolidada y desde ahí empezar a implementar esta estrategia de unificar los mercados en uno solo”.

“Esa es la gran apuesta. Estamos viendo muy difícil dinamizar el mercado solamente con jugadores locales y la integración de las bolsas busca que cambiemos el rayado de la cancha para que haya más jugadores y que la conversación no se vuelva solamente Colombia”.

Otros hechos que llaman la atención sobre la Bolsa son los de las acciones preferenciales muy por debajo del valor de las ordinarias, y que sigue la salida de emisores...

“Las acciones preferenciales a nivel global han caído como en desprestigio. En Colombia fueron una herramienta muy utilizada porque permitía conseguir capital, pero sin perder el control de las compañías, pero eso ha ido medio en desprestigio y diría que muchos inversionistas extranjeros prefieren no invertir en ese tipo de títulos”.

“Entonces el producto que tenemos en el mercado a nivel internacional ya no es tan atractivo y hay muchos inversionistas que ya no lo demandan, por eso digo que la conversación es con todos los actores. Nosotros le hemos planteado al Gobierno que en un proyecto de ley se modifique el tema de las acciones; las SAS, en Colombia, pueden tener diferentes tipos de acciones, entre ellas acciones con voto múltiple. Entonces, el fundador de una compañía puede tener unas acciones con tres votos por acción y los otros inversionistas de capital pueden tener acciones con un voto por acción. Ahí se generan acciones con voto diferencial”.

“Pero hay dos restricciones: las sociedades anónimas no pueden tener acciones de ese tipo, y eso es una ley que hay que modificar; y, por otro lado, las SAS no pueden ser emisores del mercado público de valores porque está restringido en la ley. Colombia se ha auto limitado en el tipo de acciones que puede emitir en el mercado público de valores y el hecho de que haya tan pocos emisores se explica porque hoy el 99% de las compañías son SAS. Además, muchas compañías se han quedado estancadas en no emitir más porque ya llegaron al límite del 49% de títulos preferenciales que pueden”.

Hablemos de las OPAs sucesivas del año pasado por empresas antioqueñas. ¿Cuál es su análisis sobre el movimiento que generaron en el mercado?

“Son dos temas. El primero es que, el que haya OPAs es totalmente normal en un mercado, si yo tengo una empresa pública y hay alguien que está viendo mayor valor en ella, está en todo su derecho de hacer una oferta de compra. Son instrumentos normales y entendibles, y en particular en Colombia, donde en los últimos años los precios de los activos han estado tan deprimidos, es terrible porque una compañía muy valiosa de pronto se está transando a unos valores muy bajitos y entonces genera oportunidades para compradores que tengan la billetera para hacerlo”.

“Ahora, yo diría que sí hay un aprendizaje grande para el mercado, lo hemos planteado con el Gobierno y con la Superintendencia Financiera, y es que se generó un sinsabor en muchos inversionistas, y con razón, sobre si está bien que pueda haber OPAs sucesivas”.

“Hay dos discusiones a nivel global y creo que no hay un consenso. Lo primero es si se pueden hacer OPAs sucesivas o si debe haber un espacio de tiempo entre una y otra; y lo otro es si se puede ir mejorando el precio en OPAs sucesivas y que, quienes vendieron en las OPAs anteriores, se pierdan la oportunidad de que se les iguale el precio”.

“Pensaría que hay más consenso sobre, posiblemente, limitar los periodos de tiempo en los que se puede lanzar una nueva OPA por parte de los mismos participantes; es decir, para que el mismo adquiriente pueda lanzar una segunda OPA, generalmente hay una ventana de tiempo, y en algunos países es porque hay una normativa que lo prohibe o establece un período mínimo”.