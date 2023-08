La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reconoció durante su Congreso a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, con la Orden al Mérito Empresarial “José Gutiérrez Gómez”, la máxima distinción otorgada por el gremio, con el propósito de reconocer y exaltar a las personas y empresas que se distingan como forjadoras y servidores del sector productivo y del país.

”Este es uno de los momentos más emocionantes, porque distinguimos a las personas que han trabajado por el corazón por el desarrollo del país”, aseguró Bruce Mac Master en la entrega de la distinción.

Carlos Ignacio Gallego es Ingeniero Civil de Universidad Eafit en Medellín y Magister en Administración de Empresas de la misma universidad. Diferentes cursos y programas complementan su formación académica incluyendo algunos del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Kellogg School of Management (Northwestern University) y el Center for International Development (Harvard University).

Este ingeniero, con distinciones académicas desde que estaba en el colegio y hasta por el Ejército, ha dedicado toda la vida al conglomerado de alimentos paisa, en 1991 llegó a la organización de alimentos como ingeniero de Planeación Técnica, en 2012 pasó a la presidencia del negocio de Chocolates (Compañía Nacional de Chocolates) y a vicepresidente de la Región Estratégica Sur (Perú, Ecuador y Venezuela). Fue jefe de Producción, vicepresidente Industrial y presidente de Servicios Nutresa, así como director de la Fundación Nutresa.

A los 49 años asumió la presidencia del Grupo Nutresa, en 2014, el conglomerado de alimentos más grande del país, y uno de los más importantes de la región, y de su mano esta holding paisa se ha convertido en una gran multilatina.

Fue presidente del Capítulo Colombia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y en 2020 asumió la presidencia Pro Témpore del mismo. Igualmente, hizo parte de la Misión de Internacionalización, iniciativa de la Vicepresidencia de Colombia.

También ha sido reconocido como el Líder Empresarial con mejor reputación en Colombia según el Monitor MERCO Empresas y Líderes en 2019 y en 2022 ocupó la segunda posición en el mismo listado. Igualmente, en 2021 hizo parte de los 68 colombianos que hicieron parte del listado de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica según el portal Bloomberg Línea.

”Recibo agradecido la honrosa distinción que me confieren y la comparto con mi esposa, mis hijas, mis padres, mis jefes y más de 48.000 compañeros de grupo Nutresa”, dijo Gallego al recibir la distinción.

“Yo creo firmemente de la responsabilidad que tenemos los empresarios de participar en el desarrollo de lo público. Gracias por acompañarme en este camino y a Dios por darme tantas oportunidades de aprender, amar y servir”, concluyó.