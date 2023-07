Cheques retardados para quienes los usan

Aunque ya no es común usar un cheque entre personas naturales, algunas empresas y universidades sí lo siguen necesitando. El problema es que un papel de este tipo puede tardar de dos a cinco días hábiles en aplicarse en los sistemas.

“Todos necesitan un sistema de compensación y liquidación especializada para sus transacciones. Una compensación y liquidación entre cuentas de otros bancos no es posible sin un sistema estandarizado; Colombia debe evolucionar a un sistema de compensación y liquidación. El Banco de la República viene trabajando en el proceso: quieren implementar algo como el sistema brasileño PIX que permite avanzar en la interoperabilidad de los sistemas”, explicó Diego Palencia, vicepresidente de investigación y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión.

Cobros injustificados

¿Fue al cajero para sacar algo de efectivo y le cobraron por eso? Otro punto absurdo que ven los usuarios es el cobro por servicios básicos, como cuotas de manejo o pagos o retiros en cajero.

Aunque hay cuentas de nómina que no le cobran por retirar de en un cajero, hay algunos que limitan la cantidad de retiros o tienen mínimos de $8.000.

Lentitud de reembolsos

¿Pidió un carro o taxi por aplicación pero no lo tomó? ¿Una app le cobró y usted no usó el servicio? El problema con la banca es la espera de hasta un mes para el ajuste a su tarjeta de crédito. “El problema no solo es con el comercio que hizo mal el cobro, sino que además ellos justifican que depende del banco una solución rápida. Incluso la mayoría de personas no hace seguimiento a si ese dinero sí lo reembolsaron”, dijo Juliana Salamanca, de la U. de Los Andes.

Poca claridad en cobros

¿Revisó su extracto y el banco le cobró por un servicio del que no sabía? Ajustar el saldo se puede tardar cuatro semanas.

Hay poca claridad con los cobros. Entre octubre y diciembre del año pasado casi 80.000 personas se quejaron ante la Superintendencia Financiera por descuentos o cobros injustificados, y muchos de ellos necesitaron de meses para aclararse, unos siguen pendiente.

Trabas en retiros en cajeros

Además de los cobros por usar cajeros electrónicos, se suma que en algunos casos hay mínimos para el efectivo. Unos tienen una base de $20.000. Si es de los que no le gusta tener efectivo, no tiene opción, mínimo debe apuntarle a esa cifra base del banco.