¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026

Un carro que hace un año era el sueño de muchos, ahora es el más vendido por encima de modelos ya asentados como la Renault Duster o el Kia Picanto. Se trata del Tesla Model Y, que, según el más reciente informe de la Andi y Fenalco, lideró en número de matrículas en julio, con 1.795 unidades; y en el acumulado anual, con 10.259. Según el reporte, entre enero y julio se vendieron 186.253 vehículos nuevos, lo que significó un aumento de 44,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 128.878. Le puede interesar: Tesla instala en Medellín la primera estación de sus “supercargadores” en Colombia ¿Dónde estará?

Las marcas que más venden carros en Colombia

Las tres marcas que lideraron el ranking fueron Kia, con 24.483 unidades; Renault, con 18.583; y Toyota, con 15.916, las cuales mostraron incrementos de 41,9%, 8,4% y 9,6%, respectivamente, en comparación con el año pasado. Les siguieron Chevrolet y Mazda, con 13.998 y 13.572, respectivamente. Pese a que estas cinco totalizaron una cuota de 46,5% en el total de matrículas en lo que va del año, la marca que mostró el mayor repunte fue Tesla, que pasó de vender nueve a 12.061 vehículos en el acumulado enero-julio entre el año pasado y 2026, lo que representó un incremento de 134.000%. De hecho, la casa automotriz de Elon Musk encabezó la lista de las líneas más vendidas en julio, pues el Tesla Model Y se llevó el primer puesto, con 1.795 unidades matriculadas y una participación de 6,3%, situándose por encima del Kia Picanto y la Renault Duster, líneas de las que se vendieron 1.022 y 983 unidades, respectivamente. Puede leer: ¿Por qué tanto Tesla en Medellín? Ya están rodando más de 1.000 El top cinco lo completaron la Mazda CX30, con 805 unidades vendidas, y el Kia K3, con 801. Estas cinco líneas representaron 20% del total de registros en lo que va corrido del año. Los datos del tablero interactivo de Andemos muestran que el crecimiento de Tesla no solo responde al éxito nacional del Model Y, sino también a una mayor penetración en las principales ciudades del país. Lea más: SIC ordenó a Tesla ajustar información sobre entregas y condiciones de venta en Colombia

Bogotá y Medellín lideran ventas de Tesla

Bogotá concentró la mayor parte de las matrículas, con 6.410 vehículos, equivalente a poco más de la mitad de las ventas nacionales. Sin embargo, Medellín se consolidó como el segundo mercado más importante para Tesla, con 3.606 unidades matriculadas, lo que significa que cerca de tres de cada diez vehículos vendidos por la marca en Colombia fueron registrados en la capital antioqueña. Detrás aparecen municipios del Valle de Aburrá y otras ciudades como Envigado (1.173 unidades), Palmira (490), La Calera (236), Chía (124) y Sabaneta (24).

El Model Y explica ocho de cada diez ventas de Tesla

El informe también evidencia que el crecimiento de la marca está altamente concentrado en un solo vehículo. El Tesla Model Y acumula 10.270 matrículas entre enero y julio, lo que representa aproximadamente 85% de todas las ventas de Tesla en Colombia durante ese periodo. En segundo lugar aparece el Model 3, con 1.808 unidades, equivalente al 15% de las ventas de la compañía. El resto del portafolio —Model X, Cybertruck y Cybertruck AWD— registra volúmenes marginales, lo que confirma que el SUV eléctrico se ha convertido en el principal motor comercial de la marca en el país. Lea más: Carros eléctricos se pelean por enchufe: hay 174 en las vías por cada electrolinera en Colombia Las cifras de Andemos muestran además que el despegue comercial de Tesla fue progresivo durante 2026. Después de matricular apenas 13 vehículos en enero, puesto que apenas estaban iniciando sus operaciones en el país, las ventas crecieron hasta 296 en febrero, para luego superar las 2.400 unidades mensuales entre marzo y junio. En julio, aunque el ritmo se moderó ligeramente, la marca registró 1.911 nuevas matrículas, manteniéndose muy por encima de cualquier resultado obtenido un año atrás. Conozca también: Tesla ordenó retirar más de 218.000 carros por falla crítica que aumentaría el riesgo de accidentes

¿Cómo le fue a los eléctricos?

De acuerdo con cifras de Andemos, en el acumulado de enero a julio se matricularon 83.447 vehículos eléctricos e híbridos nuevos, reflejando un crecimiento de 98,4% frente al mismo periodo del año pasado, cuando totalizaron 42.057. En este segmento de mercado, Tesla fue la marca líder, seguida de Toyota, con 8.926 unidades y un aumento anual de 7,9%; y Suzuki, con 8.774 y un repunte de 66,9% frente a 2025. Por su parte, los puestos cuatro y cinco se los llevaron Kia y BYD, con 7.565 y 7.110 unidades, respectivamente. Sin embargo, en este grupo, hubo una marca que superó a Tesla en expansión en ventas: la china Deepal pasó de vender un carro a 1.410 en el acumulado enero-julio entre 2025 y 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: