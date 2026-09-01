Kia, Toyota y Renault, las marcas que más vendieron carros nuevos en agosto de 2026

El mercado automotor a nivel nacional continúa por una línea ascendente, puesto que entre enero y agosto de 2026 se matricularon 213.377 vehículos nuevos, un crecimiento de 42,1% frente a las 150.163 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, según el informe de Fenalco y Andi. Además, las marcas que más vendieron durante el mes fueron Kia, Toyota y Renault con 3.594, 3.030 y 2.683 unidades, respectivamente.
Kia, Renault y Toyota, las cuales matricularon 28.077, 21.266 y 18.946 carros nuevos, respectivamente.
Solo en agosto se registraron 27.124, un aumento de 27,4% frente a las 21.285 unidades del mismo mes de 2025.
El comportamiento también evidencia cambios en las preferencias de los compradores, especialmente por el mayor dinamismo de los vehículos eléctricos e híbridos, mientras que los SUV continúan ganando participación dentro del mercado.
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