Kia, Toyota y Renault, las marcas que más vendieron carros nuevos en agosto de 2026

El mercado automotor a nivel nacional continúa por una línea ascendente, puesto que entre enero y agosto de 2026 se matricularon 213.377 vehículos nuevos, un crecimiento de 42,1% frente a las 150.163 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, según el informe de Fenalco y Andi. Además, las marcas que más vendieron durante el mes fueron Kia, Toyota y Renault con 3.594, 3.030 y 2.683 unidades, respectivamente. Kia, Renault y Toyota, las cuales matricularon 28.077, 21.266 y 18.946 carros nuevos, respectivamente. Solo en agosto se registraron 27.124, un aumento de 27,4% frente a las 21.285 unidades del mismo mes de 2025. El comportamiento también evidencia cambios en las preferencias de los compradores, especialmente por el mayor dinamismo de los vehículos eléctricos e híbridos, mientras que los SUV continúan ganando participación dentro del mercado. Le puede interesar: Medellín gana terreno en el mercado de vehículos usados

Los vehículos eléctricos disparan sus registros en agosto de 2026

Uno de los datos más destacados del informe está en los vehículos eléctricos. En agosto se registraron 4.542 unidades, lo que significó un crecimiento de 176% frente a agosto de 2025. El resultado acumulado es todavía más significativo: entre enero y agosto de 2026 se matricularon 33.889 vehículos eléctricos, frente a los 10.508 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento acumulado de 222,5%. Los híbridos también registraron un comportamiento positivo. En agosto alcanzaron 9.195 unidades, con un crecimiento de 51,6% anual. En los primeros ocho meses del año acumularon 63.210 registros, un aumento de 61% frente a las 39.250 unidades de enero-agosto de 2025. En conjunto, estos resultados muestran el avance de las tecnologías electrificadas dentro de las nuevas matrículas del país. Lea más: Royal Enfield refuerza su operación en Envigado: ensamblará la Super Meteor 650 e integrará 150 nuevos empleos

SUV y comerciales de pasajeros, entre los segmentos que más crecen

Por tipo de vehículo, los SUV lideraron el crecimiento acumulado entre enero y agosto, con 131.119 unidades, un incremento de 53,7% frente al mismo periodo de 2025. En agosto se matricularon 17.929 SUV, 48,3% más que un año atrás. Los comerciales de pasajeros también tuvieron un fuerte desempeño: acumularon 11.516 registros en los primeros ocho meses, con una variación de 13,1%, mientras que en agosto alcanzaron un crecimiento mensual de 52%. Otro segmento que sobresale es el de vehículos de carga, que acumuló 11.279 unidades entre enero y agosto, frente a 7.018 en 2025, para un crecimiento de 60,7%.

Kia lidera el mercado y Tesla gana protagonismo

En agosto, Kia fue la marca con mayor número de matrículas, con 3.594 vehículos y una participación de 13,3%, seguida por Toyota, con 3.030 unidades y 11,2%; Renault, con 2.683 y 9,9%; Tesla, con 2.046 y 7,5%; y Chevrolet, con 1.784 y 6,6%. Estas cinco marcas concentraron 48,4% de todos los vehículos nuevos matriculados en agosto. Mientras tanto, Tesla sobresale especialmente por su salto en el mercado: mientras que en agosto de 2025 no registró unidades en esta estadística, en agosto de 2026 alcanzó 2.046 matrículas y se ubicó en el cuarto lugar. En el acumulado del año, sin embargo, el liderazgo continúa en manos de Kia, con 28.077 vehículos y 13,2% del mercado, seguida por Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda. En conjunto, estas cinco marcas representan 46,6% de las matrículas acumuladas entre enero y agosto. Conozca también: Fiat, Jeep y Ram habilitan sus concesionarios de vehículos para recibir ayudas para el sismo

Tesla Model Y se convierte en el vehículo más matriculado en agosto

Por líneas, el Tesla Model Y ocupó el primer lugar en agosto, con 1.902 unidades y una participación de 7% del mercado. Le siguieron la Renault Duster, con 1.081 unidades; el Kia K3, con 1.022; el Toyota Corolla Cross, con 803; y el Mazda CX-30, con 774. Las cinco líneas concentraron 20,6% de las matrículas del país durante agosto. En el acumulado enero-agosto, el Model Y también ocupa el primer puesto, con 12.161 unidades, equivalente al 5,7% del mercado. La Duster aparece segunda, con 7.628 unidades, seguida por Kia K3, Kia Picanto y Mazda CX-30. Puede leer: ¿Cuáles fueron los carros más vendidos en Colombia en julio? Este es el top 10

Bogotá y Antioquia concentran buena parte del crecimiento

Bogotá registró el mayor número de matrículas en agosto, con 8.070 vehículos nuevos, un crecimiento de 75,4% frente al mismo mes de 2025. Medellín y el Valle de Aburrá ocuparon el segundo lugar, con 5.007 matrículas y un crecimiento de 39,6%. Cali registró 1.964 unidades, mientras que Bucaramanga llegó a 1.162 y Barranquilla a 1.037. En el acumulado del año, Bogotá suma 61.002 vehículos nuevos, con un crecimiento de 88,5%. Antioquia alcanza 41.393 unidades, un aumento de 52,1%, mientras que Valle del Cauca registra 19.547 y un crecimiento de 44,6%. El comportamiento regional, sin embargo, no es uniforme. Cundinamarca acumula una caída de 5,1%, mientras Caldas registra una disminución de 12,6% en lo corrido del año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: