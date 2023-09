Quiero ser súper claro: la convicción de Millicom con Colombia, el apoyo de Millicom al futuro desarrollo digital de Colombia, es ineluctable, estamos para sumar y no para restar al desarrollo tecnológico del país . Venimos años comprometiéndonos con eso y en este momento que se requiere renovado ímpetu de inversión y de compromiso Millicom está allí para hacerlo, ese es el mensaje grande que hemos dado, en la cual lo que queremos decir que se necesita capital y Millicom cree en la empresa, cree en el país, cree en el desarrollo digital y estamos aquí para poner ese capital de nuestra parte, ojalá a partes iguales con EPM, pero de no ser así creemos tanto en el futuro que estamos dispuestos a poner 100%.

Ya hay varios acuerdos: uno, se necesita capital; dos, ese capital resuelve el problema y hace a la empresa viable en el largo plazo, esa es la convicción de Millicom y por eso estamos dispuestos a poner ese capital y a redoblar nuestra participación en ese capital, de ser necesario. Tenemos el pleno convencimiento de que ese capital resuelve el problema y le da viabilidad a la empresa, porque le abre espacio para tener fortaleza patrimonial, a tener liquidez y eso a su vez da tranquilidad a los bancos para allegarle recursos de deuda, da tranquilidad a las entidades financieras que proveen estos bonos de garantía y permite también que las transacciones necesarias como la fusión de las redes con Telefónica se viabilicen y permite que la empresa participe, de salir adelante, en la subasta del 5G.

Nuestra convicción es que la capitalización es necesaria; dos, hay acuerdo en que son US$150 millones; y tres, saca adelante el negocio.

¿Cómo ven la postura de EPM? ¿Ha faltado apoyo?

Nuestra invitación, nuestro anhelo, nuestro deseo es que EPM acompañe esta capitalización, esta es la pregunta que queda por resolver, esa y solo esa, si EPM va a poner la plata o no. Esa es una decisión enteramente de EPM, nuestro deseo es que EPM ponga la plata, 50/50, quiero ser totalmente claro: esa es la decisión que hace falta. Nosotros ya fuimos claros, nosotros vamos a poner la plata, preferimos que EPM la ponga, ojalá lo haga, pero de no ser así Millicom está en capacidad y disposición, subsidiariamente, de hacerlo, para que el país no tenga que pasar por un proceso de reorganización de una empresa. No debiese ser necesario llegar a un proceso de reorganización cuando uno de los socios está dispuesto a fondear el negocio.