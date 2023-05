Mauricio Lizcano, quien en otros años era un importante alfil del partido de La U, llegó al petrismo en plena campaña para convertirse en el hombre clave de los debates. Hoy, ocho meses después de la posesión de Gustavo Petro, pasó de la Secretaría General de la Casa de Nariño a ser el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Hablamos con él sobre los planes que tiene para esta cartera. ¿Cuál será su bandera en el Ministerio TIC? “Yo siempre quise trabajar en la transformación digital de Colombia y en ecosistemas de innovación, porque es el tema en el que yo me especialicé, hice las dos maestrías en Estados Unidos. Cuando trabajé en la campaña del presidente Gustavo Petro me ocupé de ese tema programático. Cuando fui director del empalme también ese fue un foco de atención. Por circunstancias del destino y por decisión del Presidente llegué primero a la Secretaría General de la Presidencia. Pero ahora me siento muy feliz porque este tema era mi pasión. Las prioridades son tres. La primera es conectividad. Colombia es un país con bajos niveles de conectividad, necesitamos internet de alta velocidad o por lo menos de una velocidad importante, pues estamos en muy bajos niveles. El segundo tema tiene que ver con ecosistemas de innovación, tenemos que trabajar muy fuertemente en construir una sociedad digital. Y el tercer elemento es educación digital: análisis de datos, inteligencia artificial, programación de software y más”.

Usted dijo que necesitaba más o menos $500 mil millones para el programa Computadores para educar. ¿Eso en qué se traduce? “Colombia tiene un déficit de 8 millones de computadores para niños pobres, yo creo que si me dan los $500 mil millones anuales podremos llegar a 4 millones de computadores para el final del gobierno. Hoy, obviamente, no tenemos nada, hoy computadores para educarte son 40 mil computadores, eso realmente no es nada, porque en Colombia tenemos 9.800.000 estudiantes matriculados en básica y media”. A propósito de conectividad, ¿en qué va el tema de Centros Poblados? “Recordemos que Centros Poblados fue una licitación que hizo el gobierno del presidente Iván Duque, la hizo la ministra Karen Abudinen, eran 2 billones de pesos para conectar a las escuelas del país. Se lo ganaron Claro y Centros Poblados. Ya todos sabemos lo que pasó: falsificaron las garantías. Lo que veo es que ahí hubo un gran entramado de corrupción de muchas partes. Por lo que he estudiado, eso fue a todos los niveles, del Gobierno, de los empresarios, de quienes tenían que revisar las garantías, incluso al interior de entidades privadas. Fue un concierto para delinquir de niveles muy altos, de los cuales se perdieron $75.000 millones, que hoy solo se han recuperado $7.000 millones. Claro ha cumplido bien, aunque tiene unos retrasos, y la otra mitad la tiene ETB. Todo está funcionando”. Ministro, usted ha hablado del programa EnganchaTic, ¿de qué se trata? “EnganchaTic es un Marketplace que ofrece la posibilidad de que se encuentren oferentes y ciudadanos. Es que hoy tenemos un gran problema de talento en Colombia frente al tema. Hoy tenemos en el mundo escasez de talento TIC. Hay más oferta que demanda. Muchas empresas colombianas no están encontrando programadores. Esta plataforma busca conectar a esas empresas con los profesionales. En este momento tenemos 700 empresas inscritas y cerca de 9.000 ciudadanos que subieron las hojas de vida”.

David Vélez de Nubank dice que Colombia necesita 180 mil programadores... “Así es, con David hemos trabajado mucho estos temas. Yo me reúno permanentemente con David. Vemos aliados en la empresa privada, yo me hablo con mucha gente del sector”. Las alianzas son importantes, aquí se hacían con Ruta N, que han desmontado, ¿ha pensado hacer alguna alianza con ellos? “Nosotros vamos a impulsar los ecosistemas de innovación regional, porque además yo soy de región. Este país se construye desde las regiones. Para nadie es un secreto que Medellín es un líder en ciencia y tecnología para el país, no solamente en innovación de sus empresarios. Si estamos pensando en crear un ecosistema aquí en Antioquia, que ya lo hay, ya hay muchos ecosistemas pequeños, medianos, grandes, las cámaras de comercio han hecho un gran esfuerzo y la alcaldía también; Ruta N sí siento que ha perdido el protagonismo que había tenido históricamente, pero obviamente eso es un tema más local. Espero volver y reunirme con el alcalde, con el gobernador, con los gremios, con las startups, con el ecosistema, con las universidades para revisar el estado del arte y ver dónde están los cuellos de botella, qué es lo que tiene que hacer el gobierno”. El presidente Petro ha insistido en la instalación de la red 5G, ¿eso cómo pinta? “Eso es un proyecto nuestro muy importante que viene desde el principio del gobierno y esta es la posibilidad de pasar la conectividad de Colombia de 4G a 5G, que es una tecnología más avanzada, que permite más rapidez y conectividad. Vamos a hacer unas pruebas de 5G, voy para Barrancabermeja la otra semana para ver cómo funcionaría en la refinería. Entonces vamos a hacer una subasta del espectro, que es público, pero mayoritariamente estarán ahí los privados. También se puede entregar el espectro a comunidades, a entidades públicas, eso está en la ley, pero digamos hoy en Colombia la mayoría del espectro está con los privados porque esto necesita muchos recursos y capital”. Finalmente, ¿cómo se tomó su salida de la Casa de Nariño, de estar de la mano del presidente Petro, a coger un Ministerio? “Pues me lo tomé feliz, porque esta cartera era uno de mis sueños. Mi relación con el Presidente es muy buena, ahora me honra con ser uno de sus ministros, se llega ahí cuando se es de la confianza del señor presidente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el presidente, y la gente sabe que yo no soy un hombre de izquierda, yo puedo ser de centro con ideas progresistas, pero yo que conozco y que trabajo con el presidente puedo decir que es un gran ser humano. Yo creo que al presidente se equivocan muchas personas en juzgarlo, creo que hay muchas prevenciones y muchos prejuicios, pero yo que trabajé con él ocho meses, muy cerca, soy un fiel testigo de que es un demócrata, que piensa más en la democracia de lo que muchos otros presidentes han pensado”.