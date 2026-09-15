“Tenemos que salir a conseguir $88 billones a través de crédito externo”: ministro de Hacienda

Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en el manejo de las cuentas nacionales. La deuda neta llegaría a 67,3% del PIB el próximo año, mientras que el déficit fiscal se proyecta en 9,4% del PIB.
El gasto del Estado está desbordado y la administración, que lleva poco más de un mes en la Casa de Nariño, busca, en palabras del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, “adelgazar el Estado”.
En entrevista con La República y La FM de RCN, el ministro explicó que el Gobierno busca contener el gasto público, corregir el desbalance de las cuentas fiscales y recuperar la confianza de los mercados.
Para ello, anunció una reducción de gastos por más de $21 billones, una revisión de las transferencias y una ley de rescate que incluirá medidas para estimular el crecimiento, entre ellas cambios en algunos impuestos.