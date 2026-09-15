¿Por qué está temblando tanto en Chocó? La explicación del enjambre sísmico

La actividad sísmica que se registra en el departamento del Chocó hace parte del seguimiento técnico posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. A raíz de ese evento, que se sintió en diversas ciudades del país, la Red Sismológica Nacional de Colombia identificó una secuencia sísmica dividida en dos fenómenos.
Por un lado, los especialistas detectaron un grupo de réplicas situadas a profundidades que oscilan entre los 70 y 120 kilómetros. Sin embargo, la persistencia de movimientos en zonas concentradas del territorio chocoano corresponde a un fenómeno distinto, conocido como enjambre sísmico.
Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?