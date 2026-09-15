Pilas con estos cierres viales en Medellín en barrios del nororiente y en Laureles: tome estos desvíos

Los conductores que transiten por el nororiente y el occidente de Medellín deberán tener en cuenta dos cierres viales programados para los próximos días, uno de ellos relacionado con trabajos de mantenimiento del sistema de Metrocable y otro con la realización de un evento en Laureles.
La Secretaría de Movilidad anunció que las restricciones comenzarán esta semana y se mantendrán durante varios días, por lo que recomendó a los usuarios de las vías planear sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestiones.