Este año no ha sido el mejor para la vivienda, pues según las recientes cifras de Coordenada Urbana, fuente de información de Camacol, a octubre de 2022 tanto las ventas (-5,4%) como la oferta (-9,5%) de casas de Interés Social (VIS) y no VIS disminuyó en todo el país. Entre las razones está que el sector no ha sido inmune a factores globales como inflación, tasa de cambio y tasas de interés.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones de las familias y las constructoras en el Gobierno de Gustavo Petro ha sido la continuidad de los subsidios, puesto que en campaña el mandatario fue enfático en su compromiso por trabajar por una política pública de vivienda social.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, habló sobre la asignación de nuevos presupuestos para los programas Mi Casa Ya y Cambia Mi Casa, y la apuesta del Gobierno por la vivienda diferencial.

¿Cómo se garantizará el funcionamiento de Mi Casa Ya?

“La continuidad de Mi Casa Ya es una realidad. De hecho, la semana pasada abrimos nuevas convocatorias. No teníamos recursos dispuestos para 2022, pero gracias a la gestión que hicimos, el Ministerio de Hacienda asignó nuevos recursos y abrimos una nueva convocatoria. Ya hemos estado recibiendo solicitudes y este próximo lunes haremos las asignaciones de esos recursos. En el Gobierno entendimos la importancia del programa y la necesidad de las familias, por esta razón se asignaron $100.000 millones nuevos. Para el próximo año se están haciendo las adiciones y estamos en esa conversación”.