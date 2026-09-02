Netflix dona $600 millones al sector audiovisual afectado por el terremoto en Colombia

Los recursos serán destinados a profesionales del sector que hayan sufrido afectaciones a causa de la emergencia. Para determinar quiénes requieren asistencia y cuáles son sus principales necesidades, ambas organizaciones realizarán un censo entre los trabajadores audiovisuales. La información recopilada servirá como base para definir la asignación de las ayudas, que serán administradas y entregadas directamente por la Academia y Asocinde, bajo sus respectivos mecanismos de verificación.
“Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual”, señaló Ana María Londoño, directora de Contenido de Netflix Colombia.
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La ejecutiva agregó que la donación busca respaldar a los trabajadores de la industria que resultaron directamente afectados por la emergencia.