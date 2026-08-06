El paisa que pasó de aplaudir en televisión a protagonizar series en Netflix: conozca la historia de David Palacio

Durante doce años, Telemundo transmitió 12 corazones, un programa de citas en el que había una docena de participantes, uno por cada signo del zodiaco. Desde su estreno, en 2005, los hombres y mujeres que fueron sometidos a diferentes pruebas, todas las relacionadas con el amor, estaban rodeados de un público que ofrecía aplausos ante todas sus gracias.
Uno de esos extras fue el paisa David Palacio, que por veinte dólares por emisión gritaba y juntaba las palmas en ese formato gringo que había sido tomado de la televisión argentina. Ahora, más de una década después, el colombiano ya no está a los costados, sino en el centro de la pantalla: ha participado en producciones nacionales e internacionales.
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La más reciente es La mujer prohibida, telenovela realizada por Caracol Televisión que acaba de estrenarse en Netflix. Allí, Palacio está Víctor Rodríguez, un cantante de música popular que se enamora de Karen Arbeláez —interpretada por la exreina de belleza Valerie Domínguez—, quien es la esposa de un importante político colombiano llamado Alejandro Orduz, personaje al que le da vida Rodrigo Candamil.
“Yo estaba terminando de grabar Clase 95, una producción que también hicimos con Caracol, y en un chisme de pasillo me enteré de que venía una serie cuyo protagonista era un artista de música popular, de música regional. Se metió la idea en la cabeza y dije: 'Voy. Yo tengo que hacer eso'”, cuenta el actor.