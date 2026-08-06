El paisa que pasó de aplaudir en televisión a protagonizar series en Netflix: conozca la historia de David Palacio

Durante doce años, Telemundo transmitió 12 corazones, un programa de citas en el que había una docena de participantes, uno por cada signo del zodiaco. Desde su estreno, en 2005, los hombres y mujeres que fueron sometidos a diferentes pruebas, todas las relacionadas con el amor, estaban rodeados de un público que ofrecía aplausos ante todas sus gracias. Uno de esos extras fue el paisa David Palacio, que por veinte dólares por emisión gritaba y juntaba las palmas en ese formato gringo que había sido tomado de la televisión argentina. Ahora, más de una década después, el colombiano ya no está a los costados, sino en el centro de la pantalla: ha participado en producciones nacionales e internacionales. Lea: 191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad 2 La más reciente es La mujer prohibida, telenovela realizada por Caracol Televisión que acaba de estrenarse en Netflix. Allí, Palacio está Víctor Rodríguez, un cantante de música popular que se enamora de Karen Arbeláez —interpretada por la exreina de belleza Valerie Domínguez—, quien es la esposa de un importante político colombiano llamado Alejandro Orduz, personaje al que le da vida Rodrigo Candamil. “Yo estaba terminando de grabar Clase 95, una producción que también hicimos con Caracol, y en un chisme de pasillo me enteré de que venía una serie cuyo protagonista era un artista de música popular, de música regional. Se metió la idea en la cabeza y dije: 'Voy. Yo tengo que hacer eso'”, cuenta el actor.

David comenzó a preguntar quién estaba detrás del proyecto y, cuando un día conversó con una colega sobre el tema, a los pocos minutos pasó cerca de ellos el productor de la telenovela. Le dijeron que iban a hacer un casting y, sin pensarlo dos veces, decidió participar: tuvo que preparar dos escenas, pero, como “extra”, compuso exclusivamente una canción, aprovechando su talento como cantautor.

Cuando recibió la noticia de que había sido seleccionado y se puso en la tarea de personificar a Víctor Rodríguez, lo que hizo fue estudiar a los artistas más reconocidos del género en la actualidad. “No solamente me puse a estudiar a fondo la música regional, sino que terminé sumergiéndome por completo en ese género. Me agarré, particularmente, de Carin León: lo estudié muchísimo. Tanto, que me hice superfán. Ahora me sé toda su discografía. Antes conocía la música regional y siempre me había gustado la ranchera, pero ahora la consumo muchísimo más”, relata. Le puede interesar: Qué pasó con Mario Cimarro: su esposa confirmó divorcio y salió del país con su hija por decisión judicial Antes de coprotagonizar La mujer prohibida, Palacio hizo parte de Ritmo salvaje, Romina poderosa y de la segunda temporada de Perfil falso, una de las series colombianas más exitosas de Netflix, que hizo parte del Top 10 global de la plataforma con más de cuatro millones de visualizaciones.

Aunque David es de familia materna antioqueña y paterna chocoana, desde muy joven vive en Estados Unidos, donde dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Después de haber sido extra de aplausos en 12 corazones, se convirtió en asistente de producción del mismo programa, donde sus tareas eran diversas, como enrollar cables. Luego logró ascender a productor asociado en un reality musical, y fue en esa etapa cuando comenzó a sentir que quería estar no detrás, sino delante de la cámara. Así fue como buscó un lugar donde formarse y encontró el Centro de Formación Artística de Televisa, en México, adonde se trasladó. Hace casi 14 años vive allí, aunque ha alternado su residencia con su natal Colombia.

Tras el estreno de La mujer prohibida, el siguiente paso en la carrera de David será el inicio de las grabaciones de Unidad de vida, que contará la historia de Gabriela Serrano, una joven residente de medicina que regresa a Florida tras la muerte de su madre. Esta producción, original de Telemundo, hace parte de los estrenos que tendrá la cadena en 2027.

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