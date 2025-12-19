Ocensa, filial de Ecopetrol, realiza despidos masivos en plenas fiestas navideñas

Ocensa, una de las filiales de Ecopetrol y operadora del oleoducto central de Colombia, le amargó la Navidad a varios sus trabajadores. La compañía dejó sin empleos a 18 personas de distintas áreas y degradó a otros cargos, afectando salarios y condiciones laborales. La denuncia la hizo en la emisora W Radio, el periodista Daniel Coronell, quien explicó que los despidos llaman la atención porque Ocensa registra márgenes de rentabilidad superiores al 80%, un nivel excepcional incluso frente a grandes multinacionales.

Aun así, las decisiones se tomaron sin anunciar un plan que garantice la continuidad de la operación ni medidas para mitigar el impacto laboral. Tampoco se ha visto una reacción del Ministerio del Trabajo frente a la situación. Le puede gustar: Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado Coronell relató que el pasado lunes 15 de diciembre, Ocensa despidió a 18 trabajadores de áreas como abastecimiento, operaciones, finanzas, comercial, legal y servicios generales. Además, otros empleados fueron degradados en sus cargos, con cambios en salarios, funciones y condiciones laborales. Fuentes de la USO aseguran que en Ocensa hay cerca de 280 empleados.

Los despidos podrían extenderse a Cenit

Al parecer, estas decisiones harían parte de un plan más amplio que también involucraría a Cenit, otra filial de Ecopetrol que opera varios oleoductos del país. Así se lo contó Ariel Corzo Díaz, dirigente de la Junta Directiva Nacional de la USO, quien alertó sobre la terminación de contratos sin justa causa en Ecopetrol y sus demás filiales, y sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores. Añadió que los despidos en Ocensa se suman a decenas de casos similares en Cenit y en la propia Ecopetrol. Corzo sostuvo que, aunque la empresa acude a la figura legal de terminación de contratos sin justa causa, en la práctica estaría vulnerando el derecho al debido proceso, al no informar ni permitir la defensa de los trabajadores afectados. Entérese: Tribunal de Cartagena levanta tutela en caso Reficar: ahora debe pagar $1,3 billones de IVA a la Dia Corzo dijo que la empresa ha justificado los despidos en la implementación del denominado proyecto Átomo, que plantea una reestructuración de cargos. Se trata de una iniciativa clave dentro de la Estrategia 2040, enfocada en la transformación organizacional y la transición energética, buscando simplificar procesos, operar de manera más ágil (pasando de procesos a flujos de trabajo) y diversificar su portafolio hacia negocios de bajas emisiones, como la producción de hidrógeno verde y energías renovables. “El sindicato rechaza especialmente los despidos de trabajadores operativos, a quienes considera esenciales para mantener la producción continua en refinerías y campos petroleros”, indicó el sindicalista. Según cuentas de la USO, desde 2023 se han despedido 670 trabajadores, de los cuales 187 habrían sido desvinculados sin justa causa en Ecopetrol S.A., sin incluir los casos de Cenit y Ocensa.

Ocensa en el ojo del huracán