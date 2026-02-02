Fotos | Sobriedad, elegancia y un pectoral con senos de colores: así fue la presencia de los colombianos en los Premios Grammy 2026

La gala número 68 de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles tuvo lo mejor de la música internacional, mensajes políticos en contra de las medidas migratorias de Donald Trump y una importante presencia de artistas colombianos.
Con el paso del tiempo, parece imposible no encontrar presencia colombiana en los eventos más importantes de la música, pues así como en su momento Shakira y Juanes se ganaron un lugar en el pop mundial y era algo recurrente encontrarlos en grandes escenarios del mundo, en la actualidad hay una lista de coterráneos que sobresalen en las tarimas internacionales.
En el conjunto de artistas cafeteros que se muestran en los escenarios del mundo hay un dominio de lo urbano, sobre todo en unos Grammy donde uno de los máximos protagonistas fue el máximo exponente de este género: Bad Bunny.