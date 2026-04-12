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Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos

El mandatario defendió la gestión del presidente de Ecopetrol y cuestionó a medios y autoridades, mientras evitó referirse a los problemas financieros y judiciales que rodean a la empresa.

  • Petro aseguró que las críticas contra Roa responden a disputas por contratos en Ecopetrol. FOTOS COLPRENSA
    Petro aseguró que las críticas contra Roa responden a disputas por contratos en Ecopetrol. FOTOS COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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El mandatario nacional Gustavo Petro salió a respaldar públicamente al ausente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en medio de la controversia por la situación de Ecopetrol, aunque evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos jurídicos del directivo y los recientes resultados financieros de la compañía, que dejaron fuertes controversias sobre su administración.

La defensa se dio a través de un extenso mensaje en la red social X, en respuesta a un trino de Daniel Sossa, tesorero de la Unión Sindical Obrera (USO), quien había cuestionado la tesis del Gobierno según la cual los problemas de Ecopetrol obedecen a disputas por la contratación. Sossa aseguró que los niveles de contratación se han mantenido estables frente a administraciones anteriores, con un total de $69,4 billones entre 2023 y 2025.

Sin embargo, lejos de responder directamente a ese señalamiento, Petro pareciese centrar su mensaje en trazar una hoja de ruta de Ecopetrol para lo que resta de su gobierno, basándose en la transición energética del país y en defender el rumbo estratégico de la compañía bajo la actual administración. Y en defender la gestión de Roa y en cuestionar a quienes han criticado su administración.

“Por eso la andanada de la prensa y la Fiscalía contra Roa (...) son 20 billones en disputa que las fuerzas de la inercia y de lo fósil quieren que se prorrogue”, afirmó el presidente, en uno de los apartes más contundentes de su mensaje.

A su vez, el mandatario aseguró que: “El plan de inversiones de Ecopetrol tiene el objetivo de transformar su empresa en ‘Ecoenergía’”, y al tiempo insistió en que la petrolera debe concentrar su inversión en energías limpias, especialmente en el Caribe colombiano y en América Latina.

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Una defensa con foco en la transición energética

En su respuesta, el presidente reiteró que la transición energética no solo es inevitable, sino urgente, y planteó que el futuro de Ecopetrol pasa por convertirse en un actor global en la generación y exportación de energías limpias.

Incluso, fue más allá al señalar que los contratos de la compañía deben cambiar para alinearse con ese objetivo, al tiempo que atribuyó las críticas contra Roa a intereses económicos ligados a sectores tradicionales.

“Hay contratos ‘costra’ que ahora terminan (...) son 20 billones en disputa que las fuerzas de la inercia y de lo fósil quieren que se prorrogue”, afirmó.

No obstante, en su extensa intervención el mandatario no hizo referencia a los cuestionamientos judiciales que enfrenta Roa ni a su salida temporal de la compañía.

Cabe recordar que, el presidente de Ecopetrol se encuentra fuera de sus funciones tras iniciar vacaciones el pasado 7 de abril, que se extenderán hasta el 27 de mayo, seguidas de una licencia no remunerada hasta el 28 de junio. En su ausencia, el vicepresidente ejecutivo, Juan Carlos Hurtado, asumió las funciones de la compañía.

Lea más: “Mi ente rector es la junta directiva”: presidente (e) de Ecopetrol asegura que no ha tenido contacto con Ricardo Roa desde su salida

Resultados bajo presión y señales del mercado

El respaldo de Petro se da en un momento en que Ecopetrol enfrenta presiones financieras y cuestionamientos sobre su desempeño.

Nada más la semana pasada la compañía informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que Standard & Poor’s Global Ratings rebajó su calificación crediticia de BB a BB–, en línea con la degradación de la deuda soberana del país.

En su comunicado, la empresa atribuyó la decisión principalmente a ese factor y destacó que su perfil crediticio individual se mantuvo en bb+. Sin embargo, el informe completo de la calificadora revela un panorama más complejo.

De acuerdo con ese documento, el flujo de caja discrecional frente a la deuda (DCF/deuda) cayó a 5,0%, muy por debajo del 2,5% esperado. Esto implicaría un consumo adicional cercano a $5,9 billones y una brecha de aproximadamente $8,85 billones frente a lo proyectado.

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En términos prácticos, en lugar de generar caja, la compañía terminó consumiendo recursos en una magnitud superior a la prevista, lo que enciende alertas sobre su sostenibilidad financiera en el corto plazo.

Así las cosas, mientras el presidente Petro refuerza su respaldo a la dirección de Ecopetrol y apuesta por acelerar la transición energética, el debate sobre el presente financiero de la compañía, su gobierno corporativo y los cuestionamientos alrededor de su liderazgo sigue abierto.

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