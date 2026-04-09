Presidente (e) de Ecopetrol impulsará exploración de petróleo y gas, y marca distancia de Ricardo Roa

El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, anunció que enfocará su estrategia en fortalecer la exploración de petróleo y gas, así como en el desarrollo de parques solares en Colombia.
El directivo subrayó que, además del crecimiento en estos frentes, será clave mejorar la eficiencia en las inversiones y el control del gasto, en medio de los retos financieros y operativos que enfrenta la empresa.
En materia de hidrocarburos, destacó que uno de los principales desafíos está en la producción de gas, aunque resaltó avances importantes en exploración y desarrollo de nuevos proyectos.