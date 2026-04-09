Presidente (e) de Ecopetrol impulsará exploración de petróleo y gas, y marca distancia de Ricardo Roa

El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, anunció que enfocará su estrategia en fortalecer la exploración de petróleo y gas, así como en el desarrollo de parques solares en Colombia. El directivo subrayó que, además del crecimiento en estos frentes, será clave mejorar la eficiencia en las inversiones y el control del gasto, en medio de los retos financieros y operativos que enfrenta la empresa. En materia de hidrocarburos, destacó que uno de los principales desafíos está en la producción de gas, aunque resaltó avances importantes en exploración y desarrollo de nuevos proyectos.

Gas en Colombia: avances con Copoazul y proyecto Sirius al 2030

Hurtado señaló que hay noticias positivas en exploración, como el descubrimiento de Copoazul, y reiteró que la compañía avanza en el cronograma para iniciar la producción de Sirius hacia 2030. Además, indicó que continuará con actividades de desarrollo en campos de gas y crudo, así como con exploración en tierra, donde considera que aún existen oportunidades relevantes. “Seguimos con nuestra actividad de desarrollo en campos de gas y crudo y también buscando exploración en tierra. Seguimos avanzando, creyendo que hay oportunidades”, expresó Hurtado.

Gobierno corporativo: Hurtado marca distancia de Ricardo Roa

El presidente encargado enfatizó que su gestión responde exclusivamente a la junta directiva de Ecopetrol y aseguró que no ha tenido contacto con Ricardo Roa, desde su salida temporal. “Yo entiendo que el presidente está de vacaciones; en este momento esa es la situación y no he tenido contacto con él (...) Aquí hay unos comités y dentro de ellos, con los diferentes vicepresidentes, aseguramos el cumplimiento de los procesos internos y de acuerdo con la normatividad. Aquí las decisiones no las toma una persona”, manifestó.

Decisiones estratégicas: sin compra de Monómeros ni venta de ISA

Por otro lado, Hurtado fue enfático en señalar que Ecopetrol no contempla la compra de Monómeros ni la venta de ISA, una de las principales filiales del grupo en el negocio de transmisión de energía. La posible adquisición de Monómeros ha estado condicionada por restricciones internacionales, particularmente por sanciones que requieren autorizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) . En este contexto, Hurtado señaló que la compañía opta por mantener su actual portafolio de activos y concentrarse en la ejecución de su plan estratégico.

Expansión internacional: Estados Unidos y posible ingreso a Venezuela

En el frente internacional, el presidente encargado confirmó que mantendrá sus inversiones en Estados Unidos y que evalúa su entrada al mercado venezolano. Para ello, dijo, la petrolera está a la espera de novedades sobre la licencia de la OFAC, necesaria para operar en ese país, y aseguró que está preparada para iniciar operaciones cuando se autoricen. “Como compañía tenemos la competencia para asegurar el restablecimiento de la industria petrolera en Venezuela, desde la operación técnica”, anotó Hurtado.

Calificación crediticia