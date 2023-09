“Puede que logremos bajar tasas dado el nivel de credibilidad que tiene el Banco. Y puede que sea lo correcto, si gran parte del choque fue de oferta y viene una fuerte desaceleración. Pero todo lo anterior no quita el hecho de que bajar pronto sería atípico”, añadió Campos.

En ese sentido, resaltó que “ en Chile bajaron solo cuando la tasa real se acercó al 5%, en Brasil al 10% y México no ha bajado con 7% ”. Esto cobra valor teniendo en cuenta que a la autoridad monetaria le están pidiendo que baje las tasas cuando l a inflación todavía está en 11,78%, muy lejos de la meta fijada para defender el poder adquisitivo de los colombianos, que es de 3%.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, indicó en diálogo con este diario que “e l Banco tiene que tomar la decisión no por razones políticas sino por razones técnicas en materia económica . Dejemos que el banco se base en esos criterios técnicos, tome la mejor decisión en función de su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda”.

Vale recordar que actualmente las tasas de interés en Colombia se ubican en 11,25% y es el tope más elevado desde 1999. Lo cierto es que el banco central las incrementó para combatir la desbordada inflación que enfrenta el país desde 2021. Y si bien la desaceleración económica es un efecto colateral, los economistas avezados en política monetaria han defendido que no ponerle remedio al costo de vida puede traer severas consecuencias, especialmente para los más vulnerables.

Al lanzar la petición conjunta para que bajen los tipos de interés, el ministro de Hacienda argumentó que la inflación ya llegó al límite, “la política monetaria ya también llegó al límite, no hay nada más que enfriar, necesitamos recuperar la economía”.

En medio de la discusión que se ha abierto, el presidente de la Andi también se pronunció y defendió la petición que está lanzando: “Que el Banco de la República sea independiente, lo es, de acuerdo con la Constitución, es un hecho irrefutable, además de conveniente para el país. Sin embargo, lo anterior no significa que no se le puedan hacer solicitudes con fundamento técnico. Cuando defendemos las instituciones estamos defendiendo también el debate democrático y eso no puede molestar a nadie, siempre lo haremos. En esta ocasión, de acuerdo con el gobierno y el gremio de los bancos”.