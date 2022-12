El reclamo que se le ha hecho al gobierno de Gustavo Petro es que con sus propios anuncios ha causado que esa prima de riesgo se dispare . Básicamente, esa incertidumbre llega por el lado de la política minero-energética, puesto que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha insistido en que este país no firmará nuevos contratos de exploración petrolera.

La polémica entre analistas y gobierno se está desatando por el costo de esa deuda , pues mientras los expertos en finanzas y la oposición vienen señalando que la prima de riesgo para Colombia está muy alta —y a mayor riesgo, mayor interés— el gobierno sostiene que los inversionistas y la banca internacional confían en el país y el nivel de incertidumbre actual no cambia mucho frente al gobierno anterior.

El senador Miguel Uribe es uno de los opositores del gobierno en el Congreso y hace parte de quienes cuestionan la carga que representará el endeudamiento con los actual prima de riesgo, que se calcula con base en el costo de los seguros que se compran para proteger al prestamista frente a un posible impago (se les conoce como CDS). Vale mencionar que, en la actualidad, las primas que se están cobrando para cubrir los bonos de Colombia son las más caras de la región entre países comparables, allí no aplican Venezuela ni Argentina.

En esa misma intervención, resaltó el apetito que, según su perspectiva, tienen los inversores por Colombia y resaltó que “en términos de margen país, tuvimos una demanda hacia nuestro bono por US$4.200 millones. O sea, hubo amplia demanda y le digo, yo que me paso bastante tiempo hablando con bancos multilaterales y con los bancos privados, debo decir que lo que quieren es prestarle plata a este país. No hay ninguna desconfianza que uno observe en los mercados financieros internacionales ”.

“Mire las cifras por favor, y mire las recientes, porque además parece que usted solo mira las negativas. Y lo mismo le señalo sobre los CDS (...) de manera que hoy estamos más o menos al mismo nivel de comienzos del gobierno. Entrada de capitales ha habido ampliamente , nosotros no tenemos problema”, añadió el jefe de Hacienda.

Con esas cuentas en mente, Restrepo se detuvo para cuestionar si no hubiese sido mejor pagar la deuda refinanciada con caja propia, aprovechando la mayor bonanza tributaria que se está viviendo o destinando una parte del recaudo que se espera con la reforma tributaria, que apunta a la canalización de unos $20 billones adicionales durante su primer año de aplicación.

En este sentido, Jorge Restrepo, docente de economía de la Universidad Javeriana, también se refirió a la operación de refinanciamiento y consideró que los intereses que cobraron por el bono de US$1.624 millones no son benéficos para las finanzas de Colombia.

Hay que bajar el riesgo

Otro analista manifestó que, aunque esta refinanciación no se trata de contraer una nueva deuda, si se ve afectada por la actual prima de riesgo que tiene el país. “Hace unos meses el mismo Ministerio de Hacienda había comunicado que este año no emitiría más deuda primaria y destacó que los $33,75 billones captados hasta octubre eran suficientes para atender las necesidades. Esa decisión en su momento se consideró acertada por que la prima de riesgo estaba disparada y cada nuevo dólar en deuda le iba a costar mucho más al país, por eso no se entiende del todo este refinanciamiento”.

“Lo peor es que si el gobierno no envía señales claras frente a la exploración y explotación petrolera, de nada servirá aplazar la emisión de nueva deuda hoy, porque seguramente la prima de riesgo subirá de nuevo y, en ese orden de ideas, aunque ya están caros los préstamos, pues saldría más favorable endeudarse con una prima cercana a las 8 unidades que con una que el día de mañana esté en 9 unidades o más arriba”, añadió.

El experto comentó que este tema de la deuda pública es preocupante teniendo en cuenta que, a su juicio, los préstamos de hoy serán los impuestos del mañana. “Hacerle frente a esas obligaciones implicará una mayor carga tributaria para los ciudadanos, por eso es que es tan importante que el gobierno mande mensajes de calma y baje la prima de riesgo”, puntualizó.