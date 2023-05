Aún no son muy claras las causas del calentamiento de la montaña donde está el gasoducto que abastece a esa región (Cerro Bravo) ni de la emisión de gases, lo que es claro es que no es seguro pasar gas por el tubo y que para evitar accidentes lo mejor era cerrar el grifo, así que la Transportadora de Gas Internacional (TGI) declaró la Fuerza mayor y suspendió el servicio de transporte por el gasoducto Cali-Mariquita.

La preocupación ronda en el Suoccidente del país, pues no hay forma de suministrar gas natural a un millón de usuarios en 56 municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Nariño.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la anomalía térmica no está relacionada con eventos volcánicos, sino que, por sus características, tiene altas concentraciones de metano, que podría ser de origen orgánico o de actividades humanas.

“Necesitamos encontrar la causa del calentamiento, que no es volcánico, eso permitiría tal vez tener gas más rápido. Puede que el origen sea desechos orgánicos, el punto está al lado de la carretera. Pero necesitamos puntualizar el diagnóstico”, afirmó Luz Estella Murgas, presidenta de Naturgas, el gremio de las gasíferas.

Si para las familias puede ser un traspié el corte de gas, ya que muchas adecuaron sus cocinas al gas natural y se quedaron incluso sin parrillas eléctricas, para la industria es más grave pues muchas de ellas tienen el gas natural como único combustible, por ser el más económico, y su operación puede verse seriamente afectada.

TGI aún no calcula sus pérdidas, aunque reconoció que esta contingencia le acarreará un alto costo: “El gas más caro es el que no se tiene disponible. Por eso, antes que pensar en el futuro y cómo nos va a impactar económicamente, lo cual es un hecho cierto y tiene un alto costo, hay que avanzar en la construcción de la red alterna y extendida para restablecer el servicio de transporte hacia el Suroccidente del país. Reitero que esta es una solución temporal y existe una necesidad de desarrollar y dar viabilidad a inversiones que garanticen la confiabilidad. Es importante tener la infraestructura completa para lograr la conectividad de regiones que hoy no tienen acceso al gas natural”, dijo Contreras.

La demanda de esta zona del país ronda los 33 millones de pies cúbicos diarios.

Los cilindros de gas propano no deben subir

El presidente de la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova), Alejandro Martínez Villegas, indicó que los precios del GLP se encuentran estables, por lo cual no se proyectan incrementos de estos en el país. Resaltó también que se está trabajando con Ecopetrol para abastecer las cantidades de gas propano que se requieren para atender a los departamentos afectados por la interrupción del servicio de gas natural.

“Esta crisis pone de presente que el GLP es una alternativa energética importante para los hogares, sector industrial y establecimientos comerciales, en la medida en que está disponible aún bajo las circunstancias más apremiantes”, concluyó el presidente del gremio.