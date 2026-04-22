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¿Por qué el dólar lleva cuatro semanas en la franja de $3.500 a $3.700?

La divisa cayó a niveles de marzo de 2021 impulsada por la debilidad global de la moneda, el auge de los commodities, el carry trade y mayores ingresos de dólares.

  • Las razones de que el dólar complete cuatro semanas en la franja de $3.500 a $3.700. FOTO: GETTY
    Las razones de que el dólar complete cuatro semanas en la franja de $3.500 a $3.700. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 1 hora
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El dólar en Colombia volvió a niveles no vistos desde marzo de 2021, en medio de una marcada apreciación del peso impulsada por factores tanto externos como internos. La debilidad global de la divisa estadounidense, el mayor apetito por activos de economías emergentes y el atractivo del carry trade han favorecido la entrada de capitales al país.

A esto se suma el impulso de los precios de commodities como el petróleo y el oro, así como el dinamismo de ingresos por remesas y turismo. De hecho, ayer la divisa cerró en $3.576,10, $2,8 abajo de la TRM que estaba en $3.573,30 y ya completa cuatro semanas abajo de $3.700.

Gabriela Bautista, analista de contexto externo y mercado cambiario de Corficolombiana, dijo que la apreciación del peso colombiano ha respondido principalmente a factores globales.

“El debilitamiento del dólar en el mundo en 2025 -reflejado en la caída del DXY-. A esto se suma un mayor apetito por activos de economías emergentes en un entorno financiero más favorable”, con el atractivo del carry trade (con tasas locales relativamente altas) y términos de intercambio favorables.

A este panorama, el exvicepresidente de Anif, Andrés Langebaek, explicó que se le debe sumar el auge de precios de commodities, pues dijo que desde finales de febrero el peso colombiano ha estado favorecido por el comportamiento del petróleo.

“Desde el 28 de febrero para acá, se ha visto especialmente beneficiada por la subida de los precios del petróleo”, afirmó. Aunque el crudo ha moderado su nivel frente a picos recientes, recordó que “antes del conflicto teníamos un precio cercano a los US$65 por barril, y hoy en día tenemos uno cercano a los US$90”. Además, el economista destacó que la tasa de cambio también ha estado respaldada por el dinamismo de otras fuentes de divisas.

Según explicó, Colombia ha registrado un desempeño sólido en ingresos por remesas y turismo, dos rubros clave de la balanza de pagos. En sus palabras, estos han tenido “incrementos muy importantes” frente a niveles previos a la pandemia.

En efecto, Langebaek detalló que las remesas alcanzaron US$12.708 millones el año pasado, frente a US$11.468 millones en 2024, lo que representa un aumento superior a US$1.000 millones. Asimismo, los ingresos por turismo pasaron de US$8.699 millones a US$9.427 millones.

Para David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, el comportamiento reciente del peso responde, en el frente internacional, a un dólar un poco más débil, respuesta de la estrategia de Donald Trump, lo que ha favorecido el desempeño de las monedas emergentes.

A nivel regional, agregó que “seguimos observando las monedas de la región con un comportamiento bastante interesante”, en línea con ese entorno global. Sin embargo, advirtió que en el plano local comienza a ganar relevancia variables como el ciclo político.

Siga leyendo: Peso colombiano, la moneda emergente más valorizada en el último año

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