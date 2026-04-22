En Medellín le cambian el aceite de cocina usado por ropa y juguetes

Empresas Varias de Medellín (EVM) estará intercambiando hoy aceite de cocina usado por prendas de vestir, juguetería y otros elementos útiles en el hogar, en pleno centro de Medellín.

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Se trata de una campaña con ocasión del Día de la Tierra, que se conmemora este miércoles, 22 de abril, pero además hace parte de las estrategias de la empresa de aseo para fomentar entre los ciudadanos la adecuada disposición de residuos.

El llamado es a que las personas interesadas en participar lleven desde residuos como el aceite de cocina que hayan utilizado, elementos reciclables, llantas y electrodomésticos. A cambio les entregarán los artículos antes referidos.

Con relación al aceite, se recibirán cantidades superiores a un litro.

El llamado Trueque Naranja se lleva a cabo en el marco del Festival Eco Naranja, entre las 10: 00 a.m. y las 4:00 p.m. en el Punto Limpio San Juan (ubicado en la calle 44 con carrera 50-Bolívar).

Aparte, en la agenda del día habrá otra ampliar gama de actividades pedagógicas y ambientales que buscan fortalecer la cultura ciudadana del aseo. Por ejemplo hay talleres para que quienes vayan aprendan a cerrar materas ecológicas.

“Esta estrategia no solo promueve la adecuada disposición de residuos como el aceite de cocina usado, sino que también fortalece la cultura ambiental y la corresponsabilidad ciudadana, convirtiendo el cuidado del medio ambiente en una práctica cotidiana”, apuntó Julieth Zuluaga, profesional de aprovechamiento de residuos de Emvarias.

Esta es una programación que realiza EVM en alianza con Fundación EPM, Ecogras y Aso Guayaquil. Además, se han vinculado otras instituciones y organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio, como juntas de acción comunal y asociaciones de comerciantes.

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Estos últimos donan los artículos que son objeto de este intercambio que busca promover prácticas responsables con el entorno y facilitar la correcta disposición de residuos de posconsumo.