x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los números de Luis Díaz en la Copa de Alemania: este miércoles se juega la semifinal

Luis Díaz está haciendo historia en Alemania. Este miércoles 22 de abril quiere alcanzar la final de la Copa de Alemania cuando visite con el Bayern Múnich al Bayer Leverkusen en la semifinal del torneo. ¿Cómo le ha ido a “Lucho”?

  • Luis Díaz es el segundo jugador de la liga alemana en conseguir más de 13 goles y 13 asistencias, el primero en conseguirlo fue Jadon Sancho con Borussia Dortmund. FOTO: GETTY
    Luis Díaz es el segundo jugador de la liga alemana en conseguir más de 13 goles y 13 asistencias, el primero en conseguirlo fue Jadon Sancho con Borussia Dortmund. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
bookmark

El delantero colombiano Luis Díaz vive un gran momento con el Bayern Múnich en el fútbol alemán y europeo. El guajiro que llegó a Baviera para la temporada 2025/26 ha sido pieza fundamental de la escuadra dirigida por Vincent Kompany para la obtención de la Bundesliga y para mantener al equipo rojo compitiendo en todos los frentes.

La obtención de la liga local el pasado domingo 19 de abril llena de confianza a la plantilla del Gigante de Baviera para los objetivos venideros: ganar la Copa de Alemania, la Champions League y romper el récord de 121 goles del Real Madrid 2011/12 como el equipo más goleador en una temporada de las cinco grandes ligas europeas. Actualmente, el Bayern tiene 109 goles y aún tiene 3 partidos ligueros.

Para Kompany, primero lo primero. El técnico habló después de haber ganado la liga: “solo pensamos en lo que viene, en el día a día. Pensar en el futuro no es una de mis cualidades; me enfoco en lo cercano, tenemos los ojos puestos en Bayer Leverkusen”, mencionó el entrenador refiriéndose a la semifinal de copa alemana.

“Lucho” Díaz, por su parte, vivió 3 momentos históricos en las últimas dos semanas: marcó en el Santiago Bernabéu, siendo el tercer colombiano en lograrlo por Champions. Convirtió el gol que destrabó el partido de vuelta ante el Real Madrid en Liga de Campeones, un tanto que él describió como: “top 3 goles de mi carrera”, y dio dos asistencias en el partido del pasado domingo ante Stuttgart, donde el Bayern se proclamó campeón del fútbol alemán.

¿Cómo le ha ido a “Lucho” en la Pokal?

La Copa de Alemania le ha sentado bien al colombiano. Luis Díaz ha disputado los cuatro partidos que ha jugado el Bayern en el certamen; hay que recordar que todos los partidos en esta competición son a partido único. El camino de los Bávaros para estar en los cuatro mejores del torneo fue el siguiente: Wehen Wiesbaden 3-2 (primera ronda), Colonia 4-1 (segunda ronda), Union Berlín 3-2 (octavos de final) y Leipzig 2-0 (cuartos de final).

El guajiro marcó dos veces y asistió en una ocasión durante los cuatro partidos coperos. El primer gol se lo marcó al Colonia en octavos de final; ese mismo día asistió a Harry Kane. El segundo tanto del colombiano en la copa lo hizo en las semifinales ante RB Leipzig. Díaz suma 24 anotaciones y 20 asistencias con la camiseta del Bayern Múnich.

Los dirigidos por Vincent Kompany buscarán ganar en el BayArena ante Bayer Leverkusen este miércoles 22 de abril desde la 1:45 p.m., hora de Colombia. El partido será transmitido en ESPN y Disney+.

Lea también: ¿Es Manuel Neuer el mejor arquero de la historia?, trayectoria del compañero de Luis Díaz en el Bayern

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos