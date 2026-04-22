Los números de Luis Díaz en la Copa de Alemania: este miércoles se juega la semifinal

El delantero colombiano Luis Díaz vive un gran momento con el Bayern Múnich en el fútbol alemán y europeo. El guajiro que llegó a Baviera para la temporada 2025/26 ha sido pieza fundamental de la escuadra dirigida por Vincent Kompany para la obtención de la Bundesliga y para mantener al equipo rojo compitiendo en todos los frentes.
La obtención de la liga local el pasado domingo 19 de abril llena de confianza a la plantilla del Gigante de Baviera para los objetivos venideros: ganar la Copa de Alemania, la Champions League y romper el récord de 121 goles del Real Madrid 2011/12 como el equipo más goleador en una temporada de las cinco grandes ligas europeas. Actualmente, el Bayern tiene 109 goles y aún tiene 3 partidos ligueros.