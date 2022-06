Suena increíble pero es real. Los cofundadores de estas plataformas no son magnates y únicamente cuentan con una porción de la empresa, lo que les garantiza obtener un dinero cuando algún inversionista esté dispuesto a pagarles por un pedazo de esa participación en el futuro.

Una vez que estos negocios tecnológicos pasan este umbral entran al club de las tecnológicas jóvenes más valiosas. Sin embargo, los inversores suelen llamarles empresas de la economía “zombi” porque no generan ninguna ganancia a sus creadores ni son autosostenibles en sus primeros años de operación.

Restrepo aclaró que el valor de estas empresas no se calcula con base en el presente, como sucede con las compañías ya posicionadas, sino que su valoración obedece al flujo que puede mover en el futuro.

De hecho, la gran mayoría de estas plataformas no tiene un punto de equilibrio en sus primeros años, es decir, los ingresos por las ventas no equiparan los montos invertidos y demandan inyección de capital constante para mantenerse en pie y expandirse.

Todo aquel que no sea experto en finanzas y mercados podría preguntarse ¿cómo una empresa que no genera utilidad puede valer millones de dólares? Pues bien, Felipe Restrepo, inversionista profesional, explicó que este tipo de compañía, generalmente, se demora una larga temporada en dar ganancias. Y depende de cada caso, pero conseguir los números verdes les puede tomar entre cinco y ocho años.

¿Cómo saber cuánto valen?

Hay que recordar que los unicornios comienzan su vida siendo emprendimientos que tienen buen potencial para crecer en el futuro; cuando están en ese punto se les denomina startups.

Según lo explicado por Felipe Restrepo, la valoración que hace un inversionista cambia a partir de la etapa en que decida poner dinero en el negocio. “Cuando entras a una startup no sabes cuánto vale, se especula el valor y se hace una hipótesis. Por ejemplo, si yo miro una panadería que no tiene clientes, pero veo el modelo de negocio y me llama la atención, puedo considerar que, si le siguen trabajando, llegará a un millón de compradores y ahí ya valdría una cantidad específica”.

En consecuencia, la valoración cambia en cada fase y el dinero que ponen los inversionistas es utilizado para apalancar la expansión y conseguir nuevas metas.

Cada ronda de financiación está marcada con una serie. Por ello, si la startup sale a buscar capital por primera vez, todo el recaudo que consiga hará parte de la Serie A. Si sale a levantar recursos otra vez, esa ya sería una Serie B y así sucesivamente.

“Lo usual es que cuando realizas las primeras series, haces una promesa. Ejemplo: tengo un negocio, quiero expandirlo y en cinco años puedo llegar a 10 millones de usuarios. Sin embargo, mi primer hito será llegar a 1.000 clientes y para llegarles necesito $1.000 millones”.

El experto hizo notar que los fundadores no suelen entregar grandes porciones de la empresa en la primera serie, pues si lo hacen se quedarían sin margen de capitalización. Dicho de otro modo, si ceden un 30 % o 40 % en su primera ronda, ya no les quedaría mucho por ofrecer en las siguientes salidas y, en consecuencia, no podrían continuar financiando el crecimiento.

Una vez que empiezan a llegar los grandes inversionistas en capital de riesgo, tal como lo detalló Felipe Restrepo, se cree que ya la plataforma está más cerca de generar rentabilidad.

Rappi, por ejemplo, llamó la atención de fondos muy fuertes que no ponían los ojos en Colombia ni en América Latina. Entre ellos, podría mencionarse a Sequoia Capital, que financió a compañías gigantes como Apple y Google.

También están los casos de Softbank y DST Global, que igualmente tienen olfato agudo para estos negocios (ver módulos).

Todo por el dominio

Carolina Avendaño, cofundadora de Weesed, una startup colombiana del sector inmobiliario, coincidió en que la estrategia de los unicornios se basa en posicionarlos como líderes de mercado desde todas las perspectivas posibles. “Para lograr eso en un mundo tan competitivo tienen que hacerlo rápido. Y para crecer rápido, se necesita plata. Ya con el mercado ganado es más fácil poner las reglas”.

Al preguntarle como ha logrado tener ingresos mientras saca adelante su plataforma, ella detalló que su equipo optó por intraemprender: “O sea, trabajamos de empleados y emprendimos al mismo tiempo. Creo que nuestro ejemplo es muy bueno, porque hasta que nosotros no levantamos nuestra primera ronda, no saltamos”.

“Al mes siguiente de levantar los primeros US$150.000, todos renunciamos y nos pagamos un salario. Si bien es un cuarto de lo que ganaba antes, hoy tengo cosas que me llenan más. Y obvio, tengo la expectativa de que a la empresa le vaya muy bien”, añadió.