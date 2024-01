Ese es el diferencial que la Nación cubre con recursos del presupuesto público y que, a juicio de los expertos, ya no puede continuar, pues la plata que se va en esa subvención podría destinarse a más inversión social.

Hace dos meses se instaló la mesa técnica para definir el ajuste en el precio del diésel pero todavía no ha pasado nada. Y mientras tanto, la brecha entre el precio interno y el internacional amenaza con profundizar el hueco financiero que abrió el subsidio a los combustibles.

Enfatizó en que no son los transportadores los que tendrían que hacerle frente al ajuste, “lo tendría que asumir el país completo, por eso nosotros proponemos un precio colombiano y que nos desliguen del precio internacional ”.

“Eso —añadió— me parece lo más justo por varias razones. Pero la principal es porque el mercado en Colombia no está para subir el diésel ya que eso dispararía la inflación”.

Aunque el Gobierno ha tenido ánimo conciliatorio, como se dijo al principio, las reuniones con el gremio transportador no han producido la hoja de ruta para un ajuste.

Además, cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha mencionado la necesidad de actualizar las tarifas, los camioneros han estado en desacuerdo con vehemencia. No obstante, con una brecha de $9.565, parece que el tiempo para buscar consensos podría agotarse.

En ese contexto, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, comentó que al menos desde la óptica de su equipo, no les cabe duda de que este año el Gobierno tendrá que iniciar el ajuste.

“Tendrá que hacerlo muy lentamente, como lo hizo para el caso de la gasolina y seguramente eso tomará más de un año, pero es importantísimo porque los costos del subsidio al diésel siguen siendo extremadamente altos. Si no se hace nada, seguiremos pagando todos los colombianos, porque esto se financia con los impuestos y es un subsidio anual por el orden de $15 billones que no tiene ningún sentido”, puntualizó.

Precios especiales no son viables

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de que Ecopetrol cobre menos por el combustible en Colombia, es decir, que no lo haga a precios internacionales. Sin embargo, diversos expertos del sector han señalado que la empresa no puede renunciar a sus ingresos para subsidiar el consumo, especialmente porque es una empresa perteneciente al Estado y los dividendos que transfiere son claves para la inversión social y la proveeduría de bienes colectivos.

Inclusive, el ministro Bonilla indicó en su momento que “no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios. Eso es ponerle control de precios (...)”.