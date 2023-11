“El decreto 1995 solo genera un alivio a los predios con avalúos inferiores a 135 salarios, pero no dice nada sobre los predios con avalúos superiores. Este dejaba la puerta a que si, por ejemplo, si a usted se le incrementaba el avalúo en 1.000%, el predial también le aumentaría 1.000% ”, explicó Bonilla.

Si bien el documento causó polémica, pues se presentaron diversas confusiones, el ministro Ricardo Bonilla aclaró que este no es un incremento del impuesto predial. Lo que busca, dijo, es regular los incrementos que puede tener este gravamen en aquellos municipios en los que el catastro estaba desactualizado desde hace más de cinco años.

Esta medida no aplicaría para grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué, pues tienen sus avalúos al día.

El nuevo proyecto establece un esquema de topes con referencia a lo pagado en el año anterior: para los predios con un avalúo catastral igual o inferior a 135 salarios mínimos legales, el tope máximo sería de hasta un 50% del monto liquidado en el año anterior. Para los que estén por encima de los 135 salarios mínimos, pero no excedan los 250 salarios, el tope sería de hasta el 100%.

Los contrastes

Para la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, esta “normativa tiene como objetivo establecer un tope máximo de aumento del impuesto del 50% a pequeños y medianos propietarios, y un tope máximo de aumento del 300% para los grandes, que son el 5% de los propietarios en Colombia (...) Con este proyecto de ley se proponen límites más precisos y progresivos para la zona rural de cara a que la tierra cumpla con una función social”.

Sin embargo, Rafael Gómez, abogado comercial, consideró que si bien el proyecto causó confusión, pues no se trata de un incremento al predial, este sí genera un impacto.

“La norma originaria prevé no puede incrementarse el impuesto como tal, sino el valor que yo pago. Y este nunca podía ser más del doble del año anterior, es decir, si se hacía actualización catastral y mi inmueble pasaba de costar $100 millones a $500 millones, en el año siguiente yo únicamente iba a cancelar, como máximo, el doble del impuesto del año anterior. Entonces, aunque no fue como se leyó, de todas maneras el proyecto es inconveniente en el sentido de que se establece un derrotero que no tiene un sustento para determinar de acuerdo al valor”, señaló Gómez.

A su turno, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, opinó que “no es cierto que todos los predios aumenten en 300% el valor del impuesto, pero tampoco lo es que todos los ciudadanos se benefician o que no puedan existir propietarios a quienes si se le podría incrementar dicho valor de manera desbordada (...) Por tanto, eventualmente podría haber algunos beneficiados (en niveles económicos inferiores ) y otros para quienes el aumento si puede ser casi confiscatorio”.