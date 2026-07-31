Propal se liquida, la histórica fabricante de la resma de papel verde suspende su planta

La industria papelera colombiana pierde uno de sus nombres más tradicionales. Propal, empresa de la Organización Carvajal y reconocida durante décadas por fabricar la emblemática resma de papel verde utilizada por generaciones de colombianos, anunció este viernes 31 de julio que solicitará la apertura de un proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, tras concluir que ya no cumple con la hipótesis de negocio en marcha.
La decisión fue aprobada en una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas realizada este 31 de julio de 2026 y la solicitud fue radicada ese mismo día ante la Superintendencia de Sociedades.
Al mismo tiempo, la compañía confirmó que suspendió desde este viernes las operaciones de su planta industrial ubicada en el municipio de Guachené, Cauca, debido a las pérdidas operativas que viene registrando.
La empresa estima que el proceso de liquidación judicial tendrá una duración aproximada de entre 18 y 24 meses.
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