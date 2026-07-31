Propal se liquida, la histórica fabricante de la resma de papel verde suspende su planta

La industria papelera colombiana pierde uno de sus nombres más tradicionales. Propal, empresa de la Organización Carvajal y reconocida durante décadas por fabricar la emblemática resma de papel verde utilizada por generaciones de colombianos, anunció este viernes 31 de julio que solicitará la apertura de un proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, tras concluir que ya no cumple con la hipótesis de negocio en marcha. La decisión fue aprobada en una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas realizada este 31 de julio de 2026 y la solicitud fue radicada ese mismo día ante la Superintendencia de Sociedades. Al mismo tiempo, la compañía confirmó que suspendió desde este viernes las operaciones de su planta industrial ubicada en el municipio de Guachené, Cauca, debido a las pérdidas operativas que viene registrando. La empresa estima que el proceso de liquidación judicial tendrá una duración aproximada de entre 18 y 24 meses. Lea más: Colombia impone aranceles de hasta 30% a papel importado de Brasil tras cierre de planta de Carvajal

Propal explica por qué llegó a la liquidación

En un comunicado, Propal aseguró que durante los últimos tres años ha enfrentado una combinación de factores externos que deterioraron progresivamente sus resultados financieros y operativos. La compañía recordó que “esta situación ya había obligado a interrumpir las operaciones industriales de su planta de Yumbo, Valle del Cauca, el 11 de abril de 2025”. Sin embargo, señaló que desde entonces las condiciones del mercado continuaron empeorando. Según explicó la empresa, uno de los principales problemas fue la persistencia de los bajos precios del mercado, incluso después de la implementación de medidas antidumping para proteger a la industria nacional. A ese panorama se sumó la revaluación del peso colombiano frente al dólar, un fenómeno que redujo los ingresos tanto en el mercado local como en las exportaciones, mientras los costos de producción continuaron aumentando. La compañía indicó que estos factores escapaban a su control y “terminaron deteriorando su situación financiera”.

En contexto: La industria creció 2% en abril, pero el empleo volvió a caer Antes de tomar la decisión de acudir a la liquidación judicial, Propal aseguró que exploró distintas opciones para intentar mantener la operación. Entre ellas mencionó “la implementación de múltiples planes de eficiencia y ahorro, la contratación de firmas especializadas para evaluar alternativas de recuperación, la búsqueda de nuevos inversionistas y la diversificación de sus líneas de negocio”. No obstante, tras realizar un análisis financiero y técnico, la administración concluyó que la empresa dejó de cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. En otras palabras, “continuar operando solo aumentaría las pérdidas operativas y profundizaría el deterioro del patrimonio de la compañía”.

La planta de Guachené apagó sus máquinas

Como consecuencia de esa decisión, Propal informó que desde este viernes quedaron suspendidas las operaciones de su planta industrial de Guachené, en el norte del Cauca. La fábrica deja de producir debido a las pérdidas operativas que venía registrando, convirtiéndose en el segundo gran cierre industrial de la compañía en poco más de un año, después de la suspensión de la planta de Yumbo. Con esta decisión, la empresa pone fin a una operación que durante décadas fue uno de los referentes de la industria papelera colombiana.