El DIM buscará, con su “nómina limitada”, una victoria contra Deportivo Cali por Liga

El DIM fue, en el primer semestre del año, uno de los dos equipos colombianos que más partidos tuvo en su calendario. Los antioqueños disputaron 32 encuentros entre enero y junio porque, además de disputar el torneo local, también compitieron en Copa Libertadores desde las fases previas.
Eso llevó a que, cuando se acercaba el momento final de los primeros seis meses del año, cuando las competencias estaban en su etapa definitiva, diera la sensación de que la nómina del DIM era corta.
Para el segundo semestre del año salieron diez futbolistas de ese plantel: Nezareth Segura, Dávinson Estupiñán, Daniel Londoño, Iker Blanco, Francisco Chaverra, Léyser Chaverra, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta y el argentino Francisco Fydriszewski.