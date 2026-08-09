Hito para Puerto Antioquia: recibe el buque más grande que ha llegado a su terminal, el Neo-Panamax

Puerto Antioquia marcó un nuevo hito en sus operaciones con la llegada del CMA CGM DIGNITY, un buque Neo-Panamax de 366 metros de eslora y capacidad para 14.800 TEU, considerado el más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal portuaria de Urabá.
La embarcación arribó el domingo 9 de agosto y durante su permanencia en Puerto Antioquia se realizaron 211 movimientos de contenedores, mediante la operación de dos grúas STS.
La productividad promedio alcanzó los 26 movimientos por hora por grúa (CMPH).
La operación incluyó la descarga de contenedores provenientes de Asia y el embarque de productos colombianos destinados a los mercados internacionales, fortaleciendo la conexión entre el país y las principales rutas del comercio marítimo mundial.
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