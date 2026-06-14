“Con Puerto Antioquia, los costos logísticos del café se reducen entre 30% y 40%”, Asoexport

El café colombiano cuenta desde ahora con una nueva alternativa para llegar a los mercados internacionales. La habilitación de Puerto Antioquia para la exportación del grano abre una oportunidad para fortalecer la competitividad del sector, al ampliar la oferta logística disponible para productores y exportadores. Gracias a su ubicación estratégica, más cercana a regiones cafeteras como Antioquia y el Eje Cafetero, el puerto podría reducir tiempos de transporte, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a una cadena exportadora más ágil y competitiva. Por eso, en EL COLOMBIANO conversamos con Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport).

¿Qué impacto tendrá Puerto Antioquia para la caficultura colombiana y antioqueña?

“En la medida en que el proceso de exportación sea más eficiente, se pueden transferir mejor los recursos a los productores. Un papel muy importante que cumple el exportador en Colombia es tomar los recursos de los clientes internacionales y llevarlos a las zonas cafeteras del país. Entre más eficiencia haya en el proceso de exportación, mejor será la transferencia de esos ingresos a los productores. En ese sentido, Puerto Antioquia es muy importante por dos razones. Le puede gustar: Puerto Antioquia recibe aval para exportar café y acerca el grano a los mercados internacionales La primera tiene que ver con la eficiencia. La cercanía que tiene Puerto Antioquia con las zonas cafeteras, especialmente con Medellín, genera ahorros en términos de tiempo y costos. Esto hace que la operación sea más eficiente y que la calidad del café, al recorrer trayectos más cortos, pueda conservarse de mejor manera. La segunda razón es contar con más opciones. Actualmente, el café se exporta por Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Entre más alternativas existan, y sobre todo pensando en la cosecha de 2027, que llegará con un gran volumen de producción, será fundamental disponer de más opciones para evitar contratiempos en los procesos de exportación. Recordemos que entre 2023 y 2024 la producción aumentó considerablemente y comenzamos a ver congestión en las terminales portuarias del país. Eso generó sobrecostos e incumplimientos con los clientes. Por eso, contar con más opciones para exportar café representa una nueva alternativa para el país, en una zona donde ya hay presencia de líneas navieras y que, además, está cerca de importantes regiones productoras de café en Colombia”.

¿Se ha calculado cuánto representarían esas mejoras en eficiencia?

“Sí. Lo que se puede hacer es basarse en las cercanías y en las estimaciones que ha presentado el mismo Puerto Antioquia. Allí se habla de una reducción de entre 30% y 50% en los tiempos de tránsito, especialmente para las zonas de Antioquia y el Eje Cafetero. Recordemos que, aunque el Eje Cafetero ya no tiene un peso tan alto en términos de producción, sigue siendo muy importante en materia de procesamiento. Todo lo relacionado con las trilladoras en Pereira continúa siendo fundamental, así como las zonas de transformación para cafés con valor agregado, como café tostado, tostado y molido, y café soluble. Por eso, se podría hablar de eficiencias en costos y tiempos de entre 30% y 40%, dependiendo de la región del país”.

¿Cómo cambiará la dinámica del comercio exterior cafetero y del sector agropecuario con la entrada de un nuevo actor que competirá en precios y servicios?

“Totalmente. Tener más alternativas es fundamental porque eso también hace que los diferentes actores se vuelvan más competitivos y comiencen a ver el negocio del café en un entorno de mayor competencia. Incluso las otras terminales portuarias ya se están preguntando cómo pueden innovar y hacer más eficientes sus procesos ante la entrada en operación de Puerto Antioquia. Aquí tengo algunos datos: Medellín tendría una reducción de 58% en términos de distancia hacia la Costa Caribe; Manizales, de 50%; Pereira, de 50%; y Bogotá, de 38%. Esto muestra el potencial que tiene esta nueva alternativa logística para mejorar la competitividad del sector”.

Aunque se habla de eficiencias importantes, ¿en el corto plazo se verá una reducción significativa de costos?

“Hay que hacer una precisión. Aunque este es un tema de distancias, en el corto plazo no necesariamente se verá una disminución tan alta en los costos, porque también hay que considerar factores como la carga de retorno. Sin embargo, en la medida en que la operación se estabilice, se volverá mucho más eficiente y los costos tenderán a bajar, ya que los desplazamientos serán más cortos”.

¿Cómo cambiará la logística del café y del agro con la entrada de Puerto Antioquia?

“Habrá, sí o sí, una reconfiguración de la logística agropecuaria y de la logística cafetera en el país. Entra un nuevo jugador que está muy cerca de importantes zonas productivas y que, además, cuenta con un mercado cautivo como el banano. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted puede tener un puerto cercano a las zonas de producción, pero si no existen rutas, si no llegan las líneas navieras o no hay opciones para llegar a los principales destinos, el impacto es limitado.

En este caso, el hecho de que el banano ya tenga operaciones allí garantiza que las principales líneas navieras estarán presentes. Eso también asegura nuevas alternativas, nuevos tiempos de tránsito y más opciones para embarcar mercancías, especialmente en épocas de alta producción y durante los picos de cosecha, que van de octubre a enero”.

¿Los exportadores afiliados a Asoexport ya están considerando a Puerto Antioquia como una alternativa para sus operaciones?

“Sí, todos. De hecho, nosotros visitamos el puerto con nuestra junta directiva y todos ya lo conocen. Lo que estábamos esperando era la aprobación y la habilitación de Puerto Antioquia para la exportación de café. Como le comentaba, ahora estamos en el proceso de validar esta alternativa con los clientes internacionales, para que conozcan que Puerto Antioquia existe y que representa una opción muy interesante y eficiente para la exportación de café”.

¿La entrada de Puerto Antioquia podría abrir nuevos destinos para el café colombiano o se mantendrían los mercados actuales?