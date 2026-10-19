Puerto Antioquia abrió ruta marítima semanal con China y Asia: el trayecto tomará entre 34 y 36 días

Puerto Antioquia incorporó una conexión marítima directa y semanal con los principales puertos de Asia, incluido China, mediante el servicio PEX2, un servicio semanal de transporte marítimo de contenedores operado por CMA CGM, que conecta puertos de Asia, incluido China, con Colombia y otros mercados de América Latina y el Caribe. La ruta tendrá tiempos de tránsito de entre 34 y 36 días y busca ampliar las alternativas logísticas para los importadores y exportadores colombianos, especialmente para las empresas de Antioquia. El servicio será atendido por buques con capacidad promedio de 16.000 TEUs, es decir, una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, y hasta 366 metros de eslora. Se trata de embarcaciones de gran tamaño que permitirán movilizar carga entre los mercados asiáticos y la terminal ubicada en Turbo, Urabá antioqueño. La entrada en operación del PEX2 se produce en un contexto en el que Asia representa el 52 % del comercio colombiano en contenedores, de acuerdo con las cifras entregadas por Puerto Antioquia. Con esta incorporación, la terminal completa la cobertura de los principales mercados con los que opera el comercio exterior del país, luego de sumar conexiones con Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ginna Castro Mican, vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, señaló que “la nueva ruta amplía las opciones de conectividad para los usuarios de la terminal y fortalece su oferta de servicios internacionales”. La ejecutiva destacó que la conexión contempla recaladas directas desde los puertos base de Asia, incluido China, mercado relevante para las operaciones comerciales colombianas. Le puede interesar: Puerto Antioquia estrena ruta marítima directa con Asia: barcos de hasta 16.000 contenedores llegarán cada semana

Antioquia, uno de los destinos que podría beneficiarse de la nueva ruta

Con buques de capacidad promedio de 16.000 TEUs, Puerto Antioquia amplía su oferta de conectividad para importadores y exportadores colombianos. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA

Uno de los principales argumentos comerciales del servicio es la posibilidad de acercar la carga importada a su destino final. Según los datos divulgados por Puerto Antioquia, entre el 20% y el 22% de las importaciones que llegan desde Asia a Colombia tienen como destino Antioquia. Ese flujo representa una oportunidad para los empresarios que traen mercancías desde ese continente, pues la terminal de Turbo está ubicada a aproximadamente 290 kilómetros de Antioquia. La distancia podría reducir los recorridos terrestres frente a otras alternativas portuarias que actualmente utilizan las empresas para llevar sus productos al departamento. Conozca también: Fertilizantes llegan por primera vez a Puerto Antioquia: así buscan reducir los costos logísticos para el agro La ubicación, sin embargo, no es el único factor que entra en juego. Los tiempos de atención de los vehículos de carga también hacen parte de la oferta con la que Puerto Antioquia busca atraer usuarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante sus primeros ocho meses de operación, la terminal reportó un tiempo promedio de atención de 18 minutos para los camiones. En las operaciones de doble ciclo —cuando un transportador entrega un contenedor y retira otro durante la misma operación—, los tiempos se sitúan entre 28 y 30 minutos. Para los importadores, estos tiempos pueden ser relevantes en la organización de los recorridos, la movilización de mercancías y el retorno de contenedores vacíos. La combinación entre una ruta marítima directa y menores distancias terrestres podría abrir alternativas para gestionar los costos logísticos, aunque el ahorro efectivo dependerá de las condiciones de cada operación.

Diez servicios regulares para ampliar la conectividad internacional

Con la incorporación del PEX2, Puerto Antioquia completa diez servicios regulares de línea. La nueva conexión se suma a las rutas que ya atendían mercados de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con lo que la terminal amplía las opciones para las empresas que participan en el comercio exterior. La frecuencia semanal permitirá programar embarques de manera recurrente entre Asia y Turbo. Los tiempos de tránsito estimados son de 34 a 36 días, dependiendo del puerto asiático de origen. Lea también: Hito para Puerto Antioquia: recibe el buque más grande que ha llegado a su terminal, el Neo-Panamax Para los importadores y exportadores, la apertura de esta alternativa representa una opción adicional para planear sus cadenas de suministro, comparar rutas y evaluar los costos de movilización de mercancías. En particular, el potencial de carga con destino a Antioquia convierte a la nueva conexión en una alternativa para las compañías que buscan acercar sus operaciones portuarias a los centros de producción y consumo del departamento. El alcance económico de la ruta dependerá de su utilización por parte de los empresarios, de las condiciones comerciales del servicio y de los costos totales de transporte marítimo y terrestre. Por ahora, Puerto Antioquia suma una conexión directa semanal con uno de los mercados más relevantes para el comercio colombiano y amplía su oferta de servicios para los usuarios de la terminal. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el servicio PEX2 de Puerto Antioquia?