Buenaventura enfrenta colapso por bloqueos: descarga de camiones tarda hasta 24 horas

El principal corredor vial hacia Buenaventura atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los camioneros están tardando entre seis y ocho horas para recorrer el trayecto entre el Alto de Calima y el puerto, una distancia de poco más de 70 kilómetros que normalmente se cubre en dos o tres horas. A esto se suman esperas de hasta 12 horas adicionales para descargar contenedores en las terminales portuarias.
La crisis responde a una combinación de factores. En lo corrido de 2026 ya se han registrado 20 bloqueos en el corredor vial hacia el puerto, incluyendo cierres ocurridos en febrero y mayo por protestas de mineros artesanales. También influyen movilizaciones ciudadanas, manifestaciones indígenas, el deterioro de las vías, las obras de reparación y las limitaciones en infraestructura y operación logística.
Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, explicó que el volumen de carga represada y la congestión vehicular están dificultando el cumplimiento de los cronogramas de transporte. Según señaló la dirigente gremial, “los vehículos no alcanzan a llegar a tiempo para descargar los contenedores vacíos y cumplir las citas en las terminales portuarias para cargar nuevos contenedores de importación”.